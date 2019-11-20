Жозе Моурінью знову очолив команду англійської Прем’єр-ліги



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Жозе Моуріньо Твіттер

«Тоттнем» оголосив про призначення португальця на тренерську посаду

Португалець Жозе Моурінью знову працює в англійській Прем’єр-лізі. Про його призначення на тренерську посаду повідомив лондонський «Тоттнем».

Угоду укладено до кінця сезону-2022/23, інформує сайт лондонців.

У «Тоттнемі» Моурінью змінив Маурісіо Почеттіно, якого звільнили напередодні.

Раніше повідомлялося, що Моурінью погодиться на таку саму зарплатню, яка була в попередника – 13 мільйонів євро на рік. У останньому до того клубі, «Манчестер Юнайтед», Моуріньо заробляв 20 мільйонів на рік.

У Англії португалець працював з «Челсі» та «Манчестер Юнайтед».