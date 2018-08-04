Бойкот триває: футболісти «Динамо» знову не потиснули руку Жуніору Мораесу (відео)



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Жуніор Мораес. Фото ФК «Шахтар»

Гравці киян знову проігнорували бразильця

Футболісти «Динамо» знову проігнорували традиційне передматчеве рукостискання з колишнім гравцем клубу Жуніором Мораесом перед грою із «Шахтарем».

Після того, як прозвучав гімн України, футболісти почали тиснути руки один одному. Усі, крім бразильця.

Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук не протягнув руку Мораесу, після чого те саме повторили й інші гравці київського клубу.

Схоже, Жуніор був готовий до такого розвитку подій, адже спокійно пройшов повз усіх колишніх партнерів.

Нагадаємо, таким чином «динамівці» протестують проти переходу Мораесу у стан принципового ворога.

«Так. Після матчу за Суперкубок нічого не змінилося», - сказав після зустрічі захисник киян Микита Бурда.

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