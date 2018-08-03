«Динамо» - «Шахтар» 1:0. Мінімалізм від киян, якого знову виявилося достатньо

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Автор єдиного голу у матчі - Беньямін Вербич. Фото: ФК Динамо

«Шахтар» вдруге за сезон поступився київському «Динамо»

Довго вболівальникам «Динамо» та «Шахтаря» «українського класичного» у новому сезоні чекати не довелося. Не встигли команди розіграти між собою Суперкубок України, як вже зустрілися у третьому турі Прем'єр-ліги. Востаннє донеччани перемагали столичний клуб більше року тому. Так, безвиграшна серія «Шахтаря» у зустрічах з «Динамо» з 26 травня 2017 року триває в УПЛ вже п’ять матчів: нічия та чотири поразки.

Наставник київського клубу Олександр Хацкевич став справжнім подразником для донецького клубу. Не змогли «гірники» перервати свою серію і в сьогоднішньому протистоянні. Новий сезон «Шахтар» розпочав з поразки від «Динамо» у Суперкубку, програли підопічні Паулу Фонсеки і в межах чемпіонату України.

Перші десять хвилин команди провели у розвідці, а згодом вибухнуло «Динамо», яке вирішило зробити перші кроки. Спочатку після навісу зі стандарту Кадар скинув головою на дальню стійку, де Вербич був зовсім один, але Беньямін не зміг нормально пробити головою.

Надалі нагоду втратив Циганков, який після помилки Алана Патріка з вбивчої позиції пробив занадто слабко, тому П'ятов без проблем загрозу нівелював. Після цього кияни трохи збавили оберти, а донецький клуб прибрав ініціативу до власних ніг. «Шахтар» доволі багато володів м'ячем, але у першому таймі зміг створити лише одну реальну загрозу.

За сім хвилин до перерви на ударну позицію вийшов Тайсон: бразилець пробив непогано, точно в кут воріт, однак Бойко зміг розтягнутися у стрибку і парирував м'яч. Останні хвилини першого тайму «гірники» провели на половині поля суперника. однак забити так і не змогли.

Початок другого тайму розпочався з вивішеного банера на адресу Прем'єр-ліги України. На банері був напис «підітріться своїм регламентом». Потім вболівальники запустили туалетний папір на поле, який самі ж гравці прибирали до 48-ї хвилини.

Фото: ФК Шахтар

Гра поновилася, а на 54-й хвилині дві класні нагоди втратив нападник столичного клубу Артем Бєсєдін: спочатку після прострілу Циганкова удар форварда заблокували захисника, а другий удар головою зловив П'ятов - ці два епізоди трапилися в межах десяти секунд.

Динамо менше володіло м'ячем, але гостріше діяло на контратаках. Одна з таких на 65-й хвилині завершилася голом Беньяміна Вербича: Циганков класно виконав навіс зі штрафного, а Вербич пробив головою в ближній кут. П'ятов начебто відбив, але таки завалився з м'ячем у власні ворота.

Після голу донецький клуб заграв гостріше. «Динамо» почало грати переважно за рахунком, віддавши повністю ініціативу супернику. На 75-й хвилині головую повз ворота пробив Мораес, через кілька хвилин поруч зі стійкою пробив Марлос. На 79-й хвилині Морозюк зніс у карному Алана Патріка - все вказувало на 11-метровий, однак арбітр порушення правил не побачив.

Ще дві нагоди зрівняти рахунок «Шахтар» втратив вже у компенсований час. На 91-й хвилині Бойко намертво забрав м'яч після удару від Тотовицького, а на 94-й хвилині Алан Патрік своїм ударом ледь не облизнув стійку воріт Бойка, який вже був відіграний. У підсумку перемогу з рахунком 1:0 святкували підопічні Олександра Хацкевича, які стали одноосібними лідерами у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Прем'єр-ліга України з футболу

Матч 3-го туру

«Динамо» - «Шахтар» 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Вербич (64)

«Динамо»: Бойко, Кадар, Бурда, Морозюк, Кендзьора, Шепєлєв (Гармаш, 63), Сидорчук (Андрієвський, 73), Циганков, Вербич, Буяльський (Че Че, 84), Бєсєдін

«Шахтар»: П'ятов, Ісмаїлі, Ракицький, Хочолава, Данченко, Тайсон (Тотовицький (85), Степаненко (Фернандо Педро, 76), Марлос, Алан Патрік, Коваленко (Майкон, 89), Мораес

Попередження: Хочолава (30), Ісмаїлі (51), Степаненко (55), Буяльський (57)