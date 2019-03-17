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    Бразилець Мораєш має шанс зіграти за збірну України уже найближчої п'ятниці

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    Жуніор Мораєш вирішив, що буде українцем - Бразилець Мораєш має шанс зіграти за збірну України уже найближчої п'ятниці
    Жуніор Мораєш вирішив, що буде українцем
    ФК Шахтар

    У цьому запевняє рупор клубу «Шахтар»

    31-річний бразильський нападник Жуніор Мораєш може зіграти у складі збірної України уже найближчої п'ятниці, у відбірному матчі до чемпіонату Європи-2020 проти португальців.

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    У цьому запевнив у прямому ефірі ведучий програми «Великий футбол» Олександр Денисов. на телеканалі «Футбол», який належить власнику «Шахтаря», олігарху Рінату Ахметову.

    За словами Денисова, для отримання українського паспорта Мораєшу, який з'явився в Україні ще в 2011 році, залишилося узгодити технічні формальності, після чого гравець може бути задіяний тренером національної збірної Андрієм Шевченком уже в найближчому поєдинку.

    Нагадаємо, що перед суботнім матчем 22-го туру української Прем'єр-ліги «Зоря» - «Шахтар» Мораєш під час виконання національного славня вперше тримав руку на серці і щось белькотав під ніс, імітуючи виконання національного славня.

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