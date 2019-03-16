Жуніор Мораєш забив «Зорі» і натякнув, що гратиме в збірній України (відео)



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Жуніор Мораєш. Коли захочеш українського паспорта, зробиш ще й не те Скрін-шот

«Шахтар» мінімально виграв принципове протистояння в сусідів

У центральному матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги лідер чемпіонату «Шахтар» здолав з мінімальним рахунком «Зорю». Героєм зустрічі став поки ще бразилець Жуніор Мораєш, котрий на 25-й хвилині замкнув передачу Сергія Болбата і забив єдиний, як виявилося, у цій зустрічі м'яч.

Цікаво, що перед матчем, коли виконувався національний славень України Мораєш вперше тримав руку на серці, прозоро натякнувши, що чутки про його натуралізацію не такі вже й безпідставні.

«Зоря» (Луганськ) - «Шахтар» (Донецьк) - 0:1

Гол: 0:1 - Жуніор Мораєш (25)

«Зоря»: Луїс Феліпе - Тимчик, Віталій Вернидуб, Дмитро Литвин, Чеберко - Леван Арвеладзе, Сілас - Олександр Караваєв, Владислав Кабаєв (Луньов, 67), Хомченовський (Будківський, 46) - Артем Громов (Леднєв, 76). Тренер - Юрій Вернидуб

«Шахтар»: П'ятов - Болбат, Сергій Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік (Максим Малишев, 84) - Марлос (Манор Соломон, 90+4), Віктор Коваленко, Тайсон (к) - Жуніор Мораєш (Тотовицький, 90+1). Тренер - Паулу Фонсека

Судді: Віталій Романов (Дніпро) - Андрій Скрипка (Кропивницький), Семен Шлончак (Черкаси)

Попередження: Чеберко (10), Дмитро Литвин (59), Луньов (77), Віталій Вернидуб (86) - Жуніор Мораєш (19), Марлос (35), Тайсон (70), Сергій Кривцов (81)

16 березня. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

«Зоря» (Луганськ) - «Шахтар» (Донецьк) - 0:1

«Шахтар» завершив перший етап чемпіонату беззаперечним лідером - 57 очок. «Динамо», яке завтра зустрічатиметься з «Олімпіком», «гірники» випереджають на десять пунктів. «Зоря» залишається четвертою. Луганці мають 32 очки і відстають від «Олександрії», яка йде третьою, на дев'ять пунктів. При цьому «Маріуполь», який посідає п'яте місце і має гру в запасі, відстає від команди Вернидуба на одну перемогу.