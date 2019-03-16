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    Жуніор Мораєш забив «Зорі» і натякнув, що гратиме в збірній України (відео)

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    Жуніор Мораєш. Коли захочеш українського паспорта, зробиш ще й не те - Жуніор Мораєш забив «Зорі» і натякнув, що гратиме в збірній України (відео)
    Жуніор Мораєш. Коли захочеш українського паспорта, зробиш ще й не те
    Скрін-шот

    «Шахтар» мінімально виграв принципове протистояння в сусідів

    У центральному матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги лідер чемпіонату «Шахтар» здолав з мінімальним рахунком «Зорю». Героєм зустрічі став поки ще бразилець Жуніор Мораєш, котрий на 25-й хвилині замкнув передачу Сергія Болбата і забив єдиний, як виявилося, у цій зустрічі м'яч.

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    Цікаво, що перед матчем, коли виконувався національний славень України Мораєш вперше тримав руку на серці, прозоро натякнувши, що чутки про його натуралізацію не такі вже й безпідставні.

    «Зоря» (Луганськ) - «Шахтар» (Донецьк) - 0:1

    Гол: 0:1 - Жуніор Мораєш (25)
    «Зоря»: Луїс Феліпе - Тимчик, Віталій Вернидуб, Дмитро Литвин, Чеберко - Леван Арвеладзе, Сілас - Олександр Караваєв, Владислав Кабаєв (Луньов, 67), Хомченовський (Будківський, 46) - Артем Громов (Леднєв, 76). Тренер - Юрій Вернидуб
    «Шахтар»: П'ятов - Болбат, Сергій Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік (Максим Малишев, 84) - Марлос (Манор Соломон, 90+4), Віктор Коваленко, Тайсон (к) - Жуніор Мораєш (Тотовицький, 90+1). Тренер - Паулу Фонсека
    Судді: Віталій Романов (Дніпро) - Андрій Скрипка (Кропивницький), Семен Шлончак (Черкаси)
    Попередження: Чеберко (10), Дмитро Литвин (59), Луньов (77), Віталій Вернидуб (86) - Жуніор Мораєш (19), Марлос (35), Тайсон (70), Сергій Кривцов (81)  
    16 березня. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

    «Зоря» (Луганськ) - «Шахтар» (Донецьк) - 0:1

    «Шахтар» завершив перший етап чемпіонату беззаперечним лідером - 57 очок. «Динамо», яке завтра зустрічатиметься з «Олімпіком», «гірники» випереджають на десять пунктів. «Зоря» залишається четвертою. Луганці мають 32 очки і відстають від «Олександрії», яка йде третьою, на дев'ять пунктів. При цьому «Маріуполь», який посідає п'яте місце і має гру в запасі, відстає від команди Вернидуба на одну перемогу.

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    ФК «Шахтар» Паулу Фонсека ФК «Зоря» Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Юрій Вернидуб Андрій П'ятов Манор Соломон Пилип Будківський Сергій Болбат Сергій Кривцов Ісмаїлі Давид Хочолава Алан Патрік Марлос Віталій Вернидуб Сілас Артем Громов Олександр Караваєв Олександр Тимчик Леван Арвеладзе Дмитро Хомченовський Віктор Коваленко Дмитро Литвин Владислав Кабаєв Тайсон Луїс Феліпе Євген Чеберко Максим Луньов Богдан Леднєв Максим Малишев Андрій Тотовицький
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