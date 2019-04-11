  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бразилець, від послуг якого відмовився Хацкевич, поділився враженнями від перебування в «Динамо»

    • Розсилка
    Вітор Буено не розуміє, чому його не ставив Хацкевич - Бразилець, від послуг якого відмовився Хацкевич, поділився враженнями від перебування в «Динамо»
    Вітор Буено не розуміє, чому його не ставив Хацкевич
    ФК «Динамо»

    Вітор Буено – про те, чому не заграв у Києві

    Екс-півоборонець команди київського «Динамо» Вітор Буено розповів, чому не потрапляв в основний склад київського клубу.

    Читайте також

    «Це був урок для мене. Я грав дуже мало, але не через відсутність форми чи недопрацювання на тренуваннях. Мені вдавалося добре проявити себе в товариських матчах, але це був вибір тренера. Причому, це сталося не тільки зі мною, але і з іншими бразильцями, яким було важко там грати. Я намагався підбадьоритися в компанії друзів і сім'ї. Але я був далеко, тому це було непросто. Але я знав, що коли-небудь перейду в клуб, який захоче мене підписати», - сказав Буено.

    Нагадаємо, тиждень тому Буено, котрий виступав у «Динамо» на правах оренди, перейшов у «Сан Паулу».

     Читайте також: Клінічна аномалія: латиноамериканська «піна» «Динамо»

    Джерело: Футбол Україна

    Читайте також
    ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ