Бразилець, від послуг якого відмовився Хацкевич, поділився враженнями від перебування в «Динамо»
-
Розсилка
Вітор Буено – про те, чому не заграв у Києві
Екс-півоборонець команди київського «Динамо» Вітор Буено розповів, чому не потрапляв в основний склад київського клубу.
«Це був урок для мене. Я грав дуже мало, але не через відсутність форми чи недопрацювання на тренуваннях. Мені вдавалося добре проявити себе в товариських матчах, але це був вибір тренера. Причому, це сталося не тільки зі мною, але і з іншими бразильцями, яким було важко там грати. Я намагався підбадьоритися в компанії друзів і сім'ї. Але я був далеко, тому це було непросто. Але я знав, що коли-небудь перейду в клуб, який захоче мене підписати», - сказав Буено.
Нагадаємо, тиждень тому Буено, котрий виступав у «Динамо» на правах оренди, перейшов у «Сан Паулу».
Джерело: Футбол Україна