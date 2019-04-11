Бразилець, від послуг якого відмовився Хацкевич, поділився враженнями від перебування в «Динамо»



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Вітор Буено не розуміє, чому його не ставив Хацкевич ФК «Динамо»

Вітор Буено – про те, чому не заграв у Києві

Екс-півоборонець команди київського «Динамо» Вітор Буено розповів, чому не потрапляв в основний склад київського клубу.

«Це був урок для мене. Я грав дуже мало, але не через відсутність форми чи недопрацювання на тренуваннях. Мені вдавалося добре проявити себе в товариських матчах, але це був вибір тренера. Причому, це сталося не тільки зі мною, але і з іншими бразильцями, яким було важко там грати. Я намагався підбадьоритися в компанії друзів і сім'ї. Але я був далеко, тому це було непросто. Але я знав, що коли-небудь перейду в клуб, який захоче мене підписати», - сказав Буено.

Нагадаємо, тиждень тому Буено, котрий виступав у «Динамо» на правах оренди, перейшов у «Сан Паулу».

Джерело: Футбол Україна