Бринзак про можливе усунення Росії від Ігор-2018: Злодій повинен сидіти у в'язниці

Президент Федерації біатлону України прокоментував можливе відсторонення збірної Росії від участі в Олімпіаді-2018 через допінг системи в країні

Якщо є факти, які підтверджують звинувачення у вживанні російськими спортсменами заборонених препаратів, то покарання має бути суворим. Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак. «Я насправді не знаю всіх фактів, але є така приказка: «Злодій повинен сидіти у в'язниці». Якщо там є факти, які



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Володимир Бринзак

Президент Федерації біатлону України прокоментував можливе відсторонення збірної Росії від участі в Олімпіаді-2018 через допінг системи в країні

Якщо є факти, які підтверджують звинувачення у вживанні російськими спортсменами заборонених препаратів, то покарання має бути суворим.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

«Я насправді не знаю всіх фактів, але є така приказка: «Злодій повинен сидіти у в'язниці». Якщо там є факти, які підтверджують звинувачення у вживанні спортсменами заборонених препаратів, то тоді покарання має бути справедливим», - заявив він.

«Якщо ж ні, то можна довести свою невинність, як ми зробили в ситуації з Ольгою Абрамовою. Ми виграли суд у Лозанні і довели, що правда на нашому боці. Так само і зараз є два варіанти: винен - відповідай, не винен - борись», - додав Бринзак.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет прийме рішення щодо участі Росії в Олімпіаді-2018 на початку грудня.

Раніше стало відомо, що через дискваліфікацію спортсменів Росія втратила перше місце в медальному заліку Сочі-2014, опустившись на третє місце.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине