Росія позбавлена ще двох золотих і однієї срібної медалі Сочі-2014
- 24 Листопада, 16:36
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Таким чином, Росія втратила перше місце в медальному заліку Сочі-2014, опустившись на третє місце
Комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під керівництвом Деніса Освальда визнала винними в порушенні антидопінгових правил в Сочі-2014 російських бобслеїстів Олександра Зубкова і Ольгу Стульнєву, а також ковзанярів Ольгу Фаткуліну і Олександра Румянцева.
Результати спортсменів, показані на Олімпіаді в Сочі, згідно з рішенням комісії, будуть анульовані.
Таким чином, збірна Росії втратить ще три нагороди.
На іграх в Сочі екіпаж Зубкова виграв золоті медалі в двійках і четвірках. Фаткуліна повинна повернути в МОК срібло, яке вона завоювала на дистанції 500 м.
Всі четверо росіян відсторонені від участі в наступних Олімпійських іграх.
Таким чином, Росія втратила перше місце в медальному заліку Сочі-2014, опустившись на третє місце.
В цілому збірну Росії позбавили вже 9 медалей - 3 золота, 4 срібла і 2 бронзи.
Повідомляється, що комісія Освальда найближчим часом продовжить розгляд справ росіян, в першу чергу будуть розбиратися справи спортсменів, які претендують на участь в Пхенчхані-2018.
Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет прийме рішення щодо участі Росії в Олімпіаді-2018 на початку грудня.
Джерело: ua.tribuna.com