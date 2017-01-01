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    Олімпіада у Пхьончхані

    Росія позбавлена ще двох золотих і однієї срібної медалі Сочі-2014

    Таким чином, Росія втратила перше місце в медальному заліку Сочі-2014, опустившись на третє місце
    Комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під керівництвом Деніса Освальда визнала винними в порушенні антидопінгових правил в Сочі-2014 російських бобслеїстів  Олександра Зубкова і Ольгу Стульнєву, а також ковзанярів Ольгу Фаткуліну і Олександра Румянцева. Результати спортсменів, показані на Олімпіаді в Сочі, згідно з рішенням
    • 24 Листопада, 16:36
    • Розсилка

    Таким чином, Росія втратила перше місце в медальному заліку Сочі-2014, опустившись на третє місце

    Комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під керівництвом Деніса Освальда визнала винними в порушенні антидопінгових правил в Сочі-2014 російських бобслеїстів  Олександра Зубкова і Ольгу Стульнєву, а також ковзанярів Ольгу Фаткуліну і Олександра Румянцева.

    Результати спортсменів, показані на Олімпіаді в Сочі, згідно з рішенням комісії, будуть анульовані.

    Таким чином, збірна Росії втратить ще три нагороди.

    На іграх в Сочі екіпаж Зубкова виграв золоті медалі в двійках і четвірках. Фаткуліна повинна повернути в МОК срібло, яке вона завоювала на дистанції 500 м.

    Всі четверо росіян відсторонені від участі в наступних Олімпійських іграх.

    Таким чином, Росія втратила перше місце в медальному заліку Сочі-2014, опустившись на третє місце.

    В цілому збірну Росії позбавили вже 9 медалей - 3 золота, 4 срібла і 2 бронзи.

    Повідомляється, що комісія Освальда найближчим часом продовжить розгляд справ росіян, в першу чергу будуть розбиратися справи спортсменів, які претендують на участь в Пхенчхані-2018.

    Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет прийме рішення щодо участі Росії в Олімпіаді-2018 на початку грудня.

    Джерело: ua.tribuna.com

    Росія допінг МОК
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