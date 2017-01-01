Росія позбавлена ще двох золотих і однієї срібної медалі Сочі-2014

Таким чином, Росія втратила перше місце в медальному заліку Сочі-2014, опустившись на третє місце

Комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під керівництвом Деніса Освальда визнала винними в порушенні антидопінгових правил в Сочі-2014 російських бобслеїстів Олександра Зубкова і Ольгу Стульнєву, а також ковзанярів Ольгу Фаткуліну і Олександра Румянцева. Результати спортсменів, показані на Олімпіаді в Сочі, згідно з рішенням



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Таким чином, Росія втратила перше місце в медальному заліку Сочі-2014, опустившись на третє місце

Комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під керівництвом Деніса Освальда визнала винними в порушенні антидопінгових правил в Сочі-2014 російських бобслеїстів Олександра Зубкова і Ольгу Стульнєву, а також ковзанярів Ольгу Фаткуліну і Олександра Румянцева.

Результати спортсменів, показані на Олімпіаді в Сочі, згідно з рішенням комісії, будуть анульовані.

Таким чином, збірна Росії втратить ще три нагороди.

На іграх в Сочі екіпаж Зубкова виграв золоті медалі в двійках і четвірках. Фаткуліна повинна повернути в МОК срібло, яке вона завоювала на дистанції 500 м.

Всі четверо росіян відсторонені від участі в наступних Олімпійських іграх.

Таким чином, Росія втратила перше місце в медальному заліку Сочі-2014, опустившись на третє місце.

В цілому збірну Росії позбавили вже 9 медалей - 3 золота, 4 срібла і 2 бронзи.

Повідомляється, що комісія Освальда найближчим часом продовжить розгляд справ росіян, в першу чергу будуть розбиратися справи спортсменів, які претендують на участь в Пхенчхані-2018.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет прийме рішення щодо участі Росії в Олімпіаді-2018 на початку грудня.

Джерело: ua.tribuna.com