Букмекери визначили фаворита фінального матчу Кубка України «Динамо» - «Шахтар»
- Сьогодні, 10:32
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Фото: ФК Шахтар
Букмекери називають фаворитом матчу команду Фонсеки
У середу, 9 травня, відбудеться фінал Кубка України, в якому зіграють «Динамо» та «Шахтар»
Явним фаворитом гри букмекери називають донецький клуб.
Коефіцієнт на перемогу «Динамо» дорівнює 4.50, «Шахтаря» - 1.80.
Як відомо, матч відбудеться в Дніпрі, початок о 20:30.
Нагадаємо, організатори фінального матчу Кубка України «Динамо» - «Шахтар» в зв'язку з великим ажіотажем прийняли рішення почати продаж квитків на місця з обмеженою зоною бачення.