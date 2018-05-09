  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Букмекери визначили фаворита фінального матчу Кубка України «Динамо» - «Шахтар»

    Букмекери називають фаворитом матчу команду Фонсеки
    У середу, 9 травня, відбудеться фінал Кубка України, в якому зіграють «Динамо» та «Шахтар» Явним фаворитом гри букмекери називають донецький клуб. Коефіцієнт на перемогу «Динамо» дорівнює 4.50, «Шахтаря» - 1.80. Як відомо, матч відбудеться в Дніпрі, початок о 20:30. Нагадаємо, організатори
    • Сьогодні, 10:32
    • Розсилка
    Фото: ФК Шахтар
    Фото: ФК Шахтар

    Букмекери називають фаворитом матчу команду Фонсеки

    У середу, 9 травня, відбудеться фінал Кубка України, в якому зіграють «Динамо» та «Шахтар»

    Явним фаворитом гри букмекери називають донецький клуб.

    Коефіцієнт на перемогу «Динамо» дорівнює 4.50, «Шахтаря» - 1.80.

    Як відомо, матч відбудеться в Дніпрі, початок о 20:30.

    Нагадаємо, організатори фінального матчу Кубка України «Динамо» - «Шахтар» в зв'язку з великим ажіотажем прийняли рішення почати продаж квитків на місця з обмеженою зоною бачення.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ