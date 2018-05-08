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    Фінал Кубка України з футболу: у продаж надійшли квитки на місця з обмеженою зоною бачення (фото)

    Таке рішення було прийнято у зв'язку з великими ажіотажем
    Організатори фінального матчу Кубка України «Динамо» - «Шахтар» в зв'язку з великим ажіотажем прийняли рішення почати продаж квитків на місця з обмеженою зоною бачення. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. Квитки на ці місця реалізуються зі знижкою 10% і коштують 225, 90 та 63 гривні
    • Сьогодні, 18:23
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    Таке рішення було прийнято у зв'язку з великими ажіотажем

    Організатори фінального матчу Кубка України «Динамо» - «Шахтар» в зв'язку з великим ажіотажем прийняли рішення почати продаж квитків на місця з обмеженою зоною бачення.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Квитки на ці місця реалізуються зі знижкою 10% і коштують 225, 90 та 63 гривні відповідно.

    Такі місця є в секторах: 15, 16, 18, 19 (225 гривень), 5, 13, 14, 20, 21, 29 (90 гривень), 6, 7, 11, 12, 22, 23, 28 (63 гривні).

    Також нагадуємо, що квитки на матч іменні, і вхід на стадіон — лише за наявності документу, що посвідчує особу.

    Початок матчу — о 20.30. Вхід на стадіон буде відкрито із 17.30. Тож для уникнення тисняви і черг просимо вас приходити на стадіон завчасно.

    Фото секторів із місцями, що мають обмежену зону бачення.

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    Фінал Кубка України з футболу: у продаж надійшли квитки на місця з обмеженою зоною бачення (фото)
    Фінал Кубка України з футболу: у продаж надійшли квитки на місця з обмеженою зоною бачення (фото)
    Фінал Кубка України з футболу: у продаж надійшли квитки на місця з обмеженою зоною бачення (фото)
    Фінал Кубка України з футболу: у продаж надійшли квитки на місця з обмеженою зоною бачення (фото)

    Фінал відбудеться вже 9 травня, на «Арені Дніпро».

    Початок - о 20.30.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» «Шахтар»
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