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    Букмекери вважають «Динамо» фаворитом у матчі Ліги чемпіонів зі «Славією»

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    Букмекери вважають «Динамо» фаворитом у матчі Ліги чемпіонів зі «Славією»

    Перемога киян оцінюється коефіцієнтом 1.8

    У вівторок, 14 серпня, київське «Динамо» на НСК «Олімпійський» проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів проти чеської «Славії».

    Букмекери фаворитом цього матчу вважають українську команду.

    Так, коефіцієнт на перемогу «динамівців» варіюється в межах 1.8, а на успіх празького колективу виставлений коефіцієнт 5.0.

    Нічийний результат матчу букмекери оцінюють у 3.3.

    Окрім того, на прохід «Динамо» у наступний раунд змагань можна поставити з коефіцієнтом 1.3. Прохід «Славії» оцінюється приблизно у 3.3.

    Нагадаємо, перший матч, який відбувся тиждень тому, завершився гольовою нічиєю 1:1, що тепер на руку киянами, адже гостям потрібно буде як мінімум забивати одного разу.

    Це буде друга офіційна очна зустріч команд в історії. До цього «Динамо» та «Славія» зустрічалися лише одного разу у товариському матчі, який відбувся у лютому 2016 року в іспанській Марбельї.

    Тоді перемогу з рахунком 2:1 здобув чеський клуб. За киян тоді відзначився Мігел Велозу.

    Поєдинок у Києві розпочнеться у вівторок, 14 серпня, о 19:30.

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