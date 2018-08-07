Ліга чемпіонів. «Славія» - «Динамо» 1:1. Головна боротьба попереду

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Фото: ФК Динамо

Кияни з прикрої нічиєї розпочали для України сезон в Лізі чемпіонів УЄФА

У вівторок, 7-го серпня, київське «Динамо» розпочало для України сезон у Лізі чемпіонів. Підопічні Олександра Хацкевича у третьому раунді кваліфікації отримали суперника в обличчі чеської «Славії». Перший матч київська команда проводила на виїзді.

Якщо пригадати попередні спроби «Динамо» подолати сито кваліфікації та потрапити до групи Ліги чемпіонів, то варто зауважити, що вдалими були 14 із них. Шість команд не пускали біло-синіх до елітного клубу («Барселона», «Рапід», «Тун», «Аякс», «Рубін» та «Янг Бойз»). У складі «Динамо» зі стартових хвилин була лише одна зміна після матчу «Шахтарем» - Гармаш вийшов з перших хвилин замість Шепєлєва.

Кияни розпочали матч доволі агресивно, а вже на четвертій хвилині створили перший небезпечний момент біля воріт суперника: Циганков в дотик виконав простріл Бєсєдіну під удар, але той так само в дотик пробив у ногу голкіперу «Славії» Коларжу. Надалі кияни продовжували грати першим номером, однак на десятій хвилині ушкодження отримав Бойко. На щастя, лікарі поставили голкіпера українського клубу на ноги і той зміг продовжити матч.

Після цього епізоду «Славія» провела небезпечну контратаку, яка завершилася пострілом від Шкоди, однак нападник чеського клубу після навісу від партнера пробив точно в руки Бойку. Ближче до середи тайму празький клуб взагалі відвів гру від власних воріт, після цього почалася боротьба за центр поля. На 21-й хвилині Емргал з гострого кута після помилки захисту «Динамо» пробив поруч зі стійкою.

Фото: ФК Славія

Надалі кияни взагалі втратили контроль над центром поля, а попереду у підопічних Хацкевича мало що виходило. Чехи діяли попереду гостріше, але залишок тайму пройшов без небезпечних моментів - 0:0.

У другому таймі малюнок гри особливо не змінився. «Динамо» ніяк не могло знайти свою гру попереду, а «Славія» знову загострила ситуацію біля воріт українського клубу. На 56-й хвилині доволі непогано пробив Стох, на щастя, м'яч пішов точно в руки Бойку. на 64-й хвилині небезпечно головою пробивав Емргал, але м'яч після його удару пройшов поруч з хрестовиною воріт київського клубу. Ще через чотири хвилини потужним пострілом поруч зі стійкою відправив м'яч Гушбаувер. «Динамо» тільки відбивалося...

Втім, першими забили сами гравці київського клубу: за вісім хвилин до завершення основного часу Вербич після подачі від Сидорчука головою відправив м'яч повз Коларжа. Здавалося, що кияни зможуть втримати позитивний для себе рахунок. Але під завершення матчу чехи доволі сильно притиснули київський клуб. Так, Бойко з-під поперечки парирував постріл від Соучека на 88-й хвилині, а ще через хвилину поруч зі стійкою запустив ігровий снаряд Делі.

Прикро, але у доданий арбітром час у власному карному сфолив Кендзьора. Арбітр вказав на «точку», з якої Гушбаувер таки переграв Бойка - 1:1. Доволі прикра нічия у підсумку, однак гол на виїзді залишає киянами непогані шанси на вихід у раунд плей-офф, головне тепер не пропустити вдома. Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться 14 серпня на НСК «Олімпійський».

Ліга чемпіонів з футболу

3-й кваліфікаційний раунд

Перший матч

«Славія» (Чехія) - «Динамо» Київ (Україна) 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - Вербич (82), 1:1 - Гушбаувер (90+4)

«Славія»: Коларж, Делі, Боржил, Цоуфал, Нгаде-Нгаджуї, Соучек, Гушбаувер, Сікора (Олаїнка, 86), Стох, Змргал (Белуце, 80), Шкода (Тецл, 60).

«Динамо»: Бойко, Бурда, Морозюк, Кендзьора, Кадар, Буяльський (Шепєлєв, 68), Гармаш, Вербич, Сидорчук, Циганков (Андрієвський, 90), Бєсєдін

Попередження: Буяльський (65), Гушбаувер (86)