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    Бутси чемпіона світу з футболу продали за 30 тисяч євро

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    Бутси Погба з фіналу чемпіонату світу - Бутси чемпіона світу з футболу продали за 30 тисяч євро
    Бутси Погба з фіналу чемпіонату світу
    Deutsche Welle

    Таку суму отримав на аукціоні французький півзахисник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба

    У Парижі на аукціоні продали бутси французького півзахисника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Футболіст отримав за них 30 000 євро.

    Така велика сума пояснюється тим, що саме в цій парі взуття футболіст грав у переможному для збірної Франції чемпіонату світу 2018 року проти Хорватії (4:2), інформує Deutsche Welle.

    Також на аукціоні продали футболку Погба, у якій він грав за Францію проти Ісландії в чвертьфіналі Євро-2016. За неї він отримав 4 000 євро. А за футболку з матчу кваліфікації ЧС-2018 проти Нідерландів – 3000 євро.

    Залучені кошти футболіст направить на потреби студентів з бідних регіонів Франції.

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