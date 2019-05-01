Бутси чемпіона світу з футболу продали за 30 тисяч євро



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Бутси Погба з фіналу чемпіонату світу Deutsche Welle

Таку суму отримав на аукціоні французький півзахисник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба

У Парижі на аукціоні продали бутси французького півзахисника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Футболіст отримав за них 30 000 євро.

Така велика сума пояснюється тим, що саме в цій парі взуття футболіст грав у переможному для збірної Франції чемпіонату світу 2018 року проти Хорватії (4:2), інформує Deutsche Welle.

Також на аукціоні продали футболку Погба, у якій він грав за Францію проти Ісландії в чвертьфіналі Євро-2016. За неї він отримав 4 000 євро. А за футболку з матчу кваліфікації ЧС-2018 проти Нідерландів – 3000 євро.

Залучені кошти футболіст направить на потреби студентів з бідних регіонів Франції.