  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Аякс» переміг на виїзді в першому півфіналі Ліги чемпіонів (відео)

    • Розсилка
    ван де Бек - «Аякс» переміг на виїзді в першому півфіналі Ліги чемпіонів (відео)
    ван де Бек
    Yahoo!Sports

    Єдиним у матчі став гол ван де Бека ще на 15-й хвилині зустрічі

    «Тоттнем» (Лондон, Англія) – «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – 0:1

    Гол:0:1 ван де Бек (15).

    «Тоттнем»: Льоріс – Вертонген (Сіссоко, 39), Санчес, Алдервейрелд – Ваньяма, Роуз (Дейвіс, 80), Еріксен, Тріпп’єр (Фойт, 80) – Моура, Льоренте, Аллі. Тренер – Мауріціо Покеттіно.  
    «Аякс»: Онана – Велтман, де Лигт, Блінд, Тальяфіко – ван де Бек, Шоне (Мазрауї, 65), де Йонг – Зієш, Тадич, Нерес. Тренер – Ерік тен Хаг.
    Суддя: Матеу Лаос (Іспанія).
    Попередження: Тальяфіко (30), Велтман (63).
    30 квітня. Лондон. Tottenham Hotspur Stadium

    Гості швидко адаптувалися на чужому полі. Уже з початку зустрічі вони впевнено почувалися, попри  спроби пресингу з боку господарів.

    І уже на 15-й хвилині «Аякс» вийшов вперед. Зієш передачею прорізав захист лондонців, а ван де Бек знайшов якусь мить, аби прицілитися та пробив голкіпера «Тоттнема».

    Гол ван де Бека

    Успіх додав запалу гостям, які і не думали зупинятися. Господарям довелося стримати цілу серію атак нідерландців.

    Лише за три хвилини до кінця першого тайму гравці «Тоттнема» подали перший для себе кутовий у матчі.

    По перерві господарі спробували переломити хід боротьби. Зустрічали суперників ще в середині поля.

    Особливо небезпечних моментів лондонцям створити все ж не вдалося. Натомість «Аякс» на 78-й хвилині мав чудову нагоду подвоїти перевагу в виїзному поєдинку. Тадич з гострого кута впритул пробивав по воротах. Мяч пролетів повз безпорадного Льоріса та підступно відскочив назад у поле від штанги.

    Другий матч 1/2 фіналу суперники зіграють 8 травня в Амстердамі.

     Читайте також: Грецький гранд зіцікавився футболістом з України
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Тоттнем Готспур ФК Аякс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ