«Аякс» переміг на виїзді в першому півфіналі Ліги чемпіонів (відео)



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ван де Бек Yahoo!Sports

Єдиним у матчі став гол ван де Бека ще на 15-й хвилині зустрічі

«Тоттнем» (Лондон, Англія) – «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – 0:1

0:1 ван де Бек (15).

«Тоттнем»: Льоріс – Вертонген (Сіссоко, 39), Санчес, Алдервейрелд – Ваньяма, Роуз (Дейвіс, 80), Еріксен, Тріпп’єр (Фойт, 80) – Моура, Льоренте, Аллі. Тренер – Мауріціо Покеттіно.

«Аякс»: Онана – Велтман, де Лигт, Блінд, Тальяфіко – ван де Бек, Шоне (Мазрауї, 65), де Йонг – Зієш, Тадич, Нерес. Тренер – Ерік тен Хаг.

Суддя: Матеу Лаос (Іспанія).

Попередження: Тальяфіко (30), Велтман (63).

30 квітня. Лондон. Tottenham Hotspur Stadium

Гості швидко адаптувалися на чужому полі. Уже з початку зустрічі вони впевнено почувалися, попри спроби пресингу з боку господарів.

І уже на 15-й хвилині «Аякс» вийшов вперед. Зієш передачею прорізав захист лондонців, а ван де Бек знайшов якусь мить, аби прицілитися та пробив голкіпера «Тоттнема».

Гол ван де Бека

Успіх додав запалу гостям, які і не думали зупинятися. Господарям довелося стримати цілу серію атак нідерландців.

Лише за три хвилини до кінця першого тайму гравці «Тоттнема» подали перший для себе кутовий у матчі.

По перерві господарі спробували переломити хід боротьби. Зустрічали суперників ще в середині поля.

Особливо небезпечних моментів лондонцям створити все ж не вдалося. Натомість «Аякс» на 78-й хвилині мав чудову нагоду подвоїти перевагу в виїзному поєдинку. Тадич з гострого кута впритул пробивав по воротах. Мяч пролетів повз безпорадного Льоріса та підступно відскочив назад у поле від штанги.

Другий матч 1/2 фіналу суперники зіграють 8 травня в Амстердамі.

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