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    Чемпіон світу з біатлону Підручний травмувався

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    Дмитро Підручний не сказав, які строки його відновлення - Чемпіон світу з біатлону Підручний травмувався
    Дмитро Підручний не сказав, які строки його відновлення
    Instagram Дмитра Підручного

    Дмитро повідомив про прикрість у себе в Instagram

    Перший в українській історії чемпіон світу з біатлону серед чоловіків травмувався під час втягувальних зборів національної команди. Про це спортсмен повідомив на власній сторінці в Instagram.

    «Професійний спорт без травм - те саме, що футбол без м‘яча. На жаль, я змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв‘язки під коліном. Повернусь до повноцінних тренувань тільки тоді, коли проблема буде повністю вирішена», - написав Дмитро.

    До роботи збірна України з біатлону приступила у середині травня.

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