Чемпіон світу з біатлону Підручний травмувався



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Дмитро Підручний не сказав, які строки його відновлення Instagram Дмитра Підручного

Дмитро повідомив про прикрість у себе в Instagram

Перший в українській історії чемпіон світу з біатлону серед чоловіків травмувався під час втягувальних зборів національної команди. Про це спортсмен повідомив на власній сторінці в Instagram.

«Професійний спорт без травм - те саме, що футбол без м‘яча. На жаль, я змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв‘язки під коліном. Повернусь до повноцінних тренувань тільки тоді, коли проблема буде повністю вирішена», - написав Дмитро.

До роботи збірна України з біатлону приступила у середині травня.