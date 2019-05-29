Біатлоніст Дмитро Підручний – про соціальну активність, світове золото і порозуміння з Бьо

Дмитро Підручний хоче використати свою перемогу з користю для спорту і української нації Instagram Дмитра Підручного

Чемпіон світу розповів «Главкому», що починає підготовку до нового сезону сповненим сил і енергії

З часу своєї перемоги він змінився – стильно підстригся, з’являється в публічному просторі в офіційних костюмах. Втім, ця розмова продемонструвала, зміни – лише зовнішні. Внутрішньо перший український чемпіон світу з біатлону серед чоловіків Дмитро Підручний залишився такою ж щирою людиною, великим патріотом своєї країни.

В інтерв’ю «Главкому» Підручний згадав про свою перемогу на світовій першості в Естерсунді, поділився планами на майбутнє, а також пояснив, чому важливо бути соціально активним.

Дмитре, після повернення з чемпіонату світу ви проявляєте неабияку активність – поприбирали разом із сім’єю ліс, зустрілися з учнями рідної школи у селі Острів поруч з Тернополем.

Я завжди чимось схожим займався, просто не розповідав про свої вчинки публічно. А в квітні якраз було більше часу – міжсезоння, не тренувався. Розповідати вирішив, щоб якась користь була. Раз я став відомішим, то хочеться, аби хтось із нас взяв приклад і теж зробив якийсь добрий вчинок.

Вірите в це? Адже ви самі написали, що заповнили сміттям усі мішки, навіть не сильно заглиблюючись у ліс…

Вірю в те, що наша нація з кожним днем стає свідомішою. Реально змінити все і всіх. Потрібен час. І кожен повинен робити для тих змін те, що в його силах.

Дмитро разом із дітьми з рідного села Острів

Після повернення додому ви мали чимало зустрічей з керівництвом міста й області. Напевно ж підіймали питання багатостраждальної бази у Підгородньому, на якій виховано чимало видатних чемпіонів з біатлону, але яка перебуває в жахливому стані…

Мені обіцяли виправити ситуацію. За останньою інформацією, яка дійшла до мене, база у процесі передачі в державну власність. Якщо це станеться, базу відновлять за бюджетні гроші. Важливо також і те, що інша база, в селі Острів, де я робив свої перші кроки у спорті, вже передана у баланс сільської ради. Її теж обіцяють привести до хорошого стану. Нехай моя золота медаль чемпіона світу не допомогла в цьому процесі повністю, але зрушила справу з мертвої точки. Фактично, досі там залишався збудований ще у 70-ті роки минулого сторіччя будиночок. Впродовж наступних 40-ка років у цей об’єкт не вклали жодної копійки. Зараз плани начебто серйозні, аж до будівництва роллерної траси. Нехай вона буде невеличка, для дітей, але для місцевих школярів то буде велика допомога. Цим змінам треба завдячувати сільському голові Богданові Пищатіну, який колись займався спортом поряд із моїми батьками, а зараз прагне створити умови для підростаючого покоління. Повернути базу громаді він намагався вже не один рік. Приємно, що мені своєю перемогою вдалося цей процес пришвидшити.

Та й загалом вважаю, що раз мені доля допомогла піднятися на таку вершину, то треба використовувати свій статус не лише у своїх інтересах, а для процвітання спорту і нашої нації загалом.

Дмитре, нині пристрасті після вашої перемоги в гонці переслідування на чемпіонаті світу в Естерсунді трохи вляглися. Найбільше у ній мене здивувало те, як швидко ви «забули» про дошкульне четверте місце за добу до того в спринті…

Звичайно, було прикро. Розумів, що від першої в кар’єрі медалі чемпіонату світу мене відділило лише чотири десятих секунди. Але вчасно зібрався, взяв себе в руки. Оцінив ситуацію не з емоційної, а з прагматичної точки зору. Сконцентрувався на тому, що четверте місце – хороша позиція для боротьби за медалі в переслідуванні.