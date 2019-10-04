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    Чемпіон WBC Вайлдер не вважає Усика небезпечним суперником

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    Деонтей Вайлдер - Чемпіон WBC Вайлдер не вважає Усика небезпечним суперником
    Деонтей Вайлдер
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    Американець вважає українця надто малим

    Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер прокоментував майбутній дебют українця Олександра Усика в надважкій ваговій категорії. Він не вважає нашого боксера небезпечним для себе.

    «Олександр Усик не становить небезпеки для мене. Він надто малий. Він багато рухається і тому подібне, та мене це не бентежить», - передає слова Вайлдера Boxingnews24.

    Усик дебютує в надважкій вазі 12 жовтня поєдинком у Чикаго проти Тайрона Спонга.

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    бокс Олександр Усик Діонтей Вайлдер
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