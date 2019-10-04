Берінчик і Морено зустрілися на відкритому тренуванні перед чемпіонським боєм. Фотогалерея



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Майбутній бій вирішить долю Дениса Берінчика в професійному боксі

У ТРЦ «Gulliver» відбулося фінальне відкрите тренування головних героїв вечора боксу K2 Promotions Ukraine в Броварах. Свою фізичну форму перед поєдинками 5 жовтня продемонстрували: чемпіон International WBO Денис Берінчик та його суперник Патріціо Лопез Морено, Олег Малиновський, Дмитро Митрофанов та Новак Радулович.

Нагадаємо, майбутній бій вирішить долю Дениса Берінчика в професійному боксі. Перемога в цьому поєдинку підніме нашого боксера в світовому рейтингу, а поразка може позбавити його шансів на чемпіонство.

Зараз 31-річний Берінчик знаходиться на сьомій сходинці рейтингу WBO. На його рахунку - 11 поєдинків, всі закінчилися перемогою українського боксера, 7 - достроково. Свій титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі Денис завоював у 2018 році, відправивши в нокаут філіппінця Росекі Крістобаля. А в квітні цього року успішно захистив свій пояс в поєдинку з японцем Ніхіто Аракава.

Патріціо Морено всього 24 роки, але на його рахунку вже 29 поєдинків на профі-рингу, 26 з яких завершилися перемогою. Попередній бій Морено провів в серпні цього року проти свого співвітчизника Едгара Пуерто, завоювавши перемогу за очками. Про нинішнього суперника Патріціо відгукується невтішно, називаючи Дениса Берінчика прохідним боксером, що не становить для нього загрози. Мексиканець абсолютно впевнений: з України він полетить з поясом WBO.