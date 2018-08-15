Чемпіонський бій Сергія Дерев'янченка перенесли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українець повинен битися з Даніелем Джейкобсом

Поєдинок між українцем Сергієм Дерев’янченком (12-0, 10 KO) та американцем Даніелем Джейкобсом (34-2, 29 KO) за титул чемпіона світу за версією IBF у середній вазі не відбудеться 10 листопада.

Саме на цю дату спочатку була запланована очна зустріч бійців.

Але телеканал HBO, який і буде транслювати цю подію, вирішив перенести його на більш ранній термін.

Тепер новою датою, згідно з інформацією ESPN, буде 27 жовтня.

Причина цього поки що невідома, передає fightnews.info.

Бій відбудеться, як і планувалося, у Нью-Йорку, але не на великій арені Madison Square Garden, а у її холі під назвою Hulu Theatre.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бій Олександр Усик - Тоні Белью може відбутися 10 листопада.

Додамо, що команди українця Дерев'янченка та Джейкобса не зуміли домовитися про бій, тому були призначені торги.