  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чемпіонський бій Сергія Дерев'янченка перенесли

    • Розсилка
    Чемпіонський бій Сергія Дерев'янченка перенесли

    Українець повинен битися з Даніелем Джейкобсом

    Поєдинок між українцем Сергієм Дерев’янченком (12-0, 10 KO) та американцем Даніелем Джейкобсом (34-2, 29 KO) за титул чемпіона світу за версією IBF у середній вазі не відбудеться 10 листопада.

    Саме на цю дату спочатку була запланована очна зустріч бійців.

    Але телеканал HBO, який і буде транслювати цю подію, вирішив перенести його на більш ранній термін.

    Тепер новою датою, згідно з інформацією ESPN, буде 27 жовтня.

    Причина цього поки що невідома, передає fightnews.info.

    Бій відбудеться, як і планувалося, у Нью-Йорку, але не на великій арені Madison Square Garden, а у її холі під назвою Hulu Theatre.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бій Олександр Усик - Тоні Белью може відбутися 10 листопада.

    Додамо, що команди українця Дерев'янченка та Джейкобса не зуміли домовитися про бій, тому були призначені торги.

    бокс Сергій Дерев'янченко IBF
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ