Бій Усик - Белью може відбутися 10 листопада



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Усик

Про це заявив промоутер британського боксера

Стала відома можлива дата проведення поєдинку Олександра Усика проти Тоні Белью.

Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси британця Белью, заявив, що зустріч може пройти вже 10 листопада.

В цей же день свій бій проведе другий український боксер, Сергій Дерев'янченко, який зійдеться з американцем Денієлем Джейкобсом за вакантний титул IBF в середній вазі.

Раніше повідомлялося, що бій відбудеться у Великобританії.

Нагадаємо, до цього Усик відмовився від звання «Герой України» після перемоги над Муратом Гассієвим.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим.

За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.

Джерело: ua.tribuna.com