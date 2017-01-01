Чемпіону світу з боксу Олександру Хижняку дали квартиру у Полтаві

Хижняк отримав квартиру та сертифікат на 500 000 грн на ремонт свого помешкання

У четвер, 28 грудня, чемпіону світу та Європи 2017 року Олександру Хижняку вручили ключі від новенької квартири у Полтаві. Окрім того, родина Хижняків отримала сертифікат на півмільйона гривень на ремонт своєї квартири, а 100 000 грн вручили батьку та наставнику боксера, інформує офіційний сайт Федерації боксу України. «Мені подарували



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Олександр Хижняк

Хижняк отримав квартиру та сертифікат на 500 000 грн на ремонт свого помешкання

У четвер, 28 грудня, чемпіону світу та Європи 2017 року Олександру Хижняку вручили ключі від новенької квартири у Полтаві.

Окрім того, родина Хижняків отримала сертифікат на півмільйона гривень на ремонт своєї квартири, а 100 000 грн вручили батьку та наставнику боксера, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

«Мені подарували двокімнатну квартиру у нашому місті, найбільшу у новобудові, яка знаходиться в одному з найкращих районів міста. Її вартість становить близько мільйона гривень. Виділених обласною владою 500 тисяч гривень, із впевненістю можу сказати, вистачить для того, щоб зробити гарний ремонт», - сказав сам Олександр.

«Сьогодні хвилююся, напевно, навіть більше, ніж коли виграв чемпіонат світу. Тоді було легше, тому що там я зробив свято, а сьогодні всі ці люди зробили свято для мене й мого тренера – мого батька», - додав Хижняк.

За його словами, він встає із самого ранку, робить зарядку і тренується, бо потрібно здобувати нові перемоги й нові звання.

«Уже почалася підготовка до наступних навчально-тренувальних зборів, які стартують із нового року», - підсумував боксер.

Нагадаємо, Харлан і Хижняк - найкращі спортсмени 2017 року в Україні.