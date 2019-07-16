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    Чергових російських спортсменів покарали за допінг

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    Допінг - Чергових російських спортсменів покарали за допінг
    Допінг
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    Ще чотирьох спортсменів відсторонили за порушення антидопінгових правил

    У російському спорті не вщухає потік викриття зловживань допінгом. Чергових чотирьох спортсменів дискваліфіковано за порушення антидопінгових правил.

    На 18 років відсторонено колишнього волейболіста російської збірної Павла Мороза.

    На шість місяців дискваліфіковано чемпіонку ветеранських ігор велосипедистку Татьяну Паніну. На чотири роки відсторонено лижника Сєргєя Корсакова. А 18-річного баскетболіста Павла Мєтєлєва покарано трьома місяцями дискваліфікації.

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