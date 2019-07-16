У Кореї затримали японського вболівальника за нелегальний відеозапис



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Чемпіонат світу з водних видів спорту koreaherald.com

Японський вболівальник записав відео з вотерполістками в забороненій зоні

Корейська поліція заборонила японському вболівальнику з чемпіонату світу з водних видів спорту залишати межі країни. Його обвинувачують в незаконному запису відео в забороненій для цього зоні.

У Кореї діє закон, який забороняє робити відеозаписи в певних місцях.

Чемпіонат світу з водних видів спорту в Кванджу триватиме до 28 липня.

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