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    У Кореї затримали японського вболівальника за нелегальний відеозапис

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    Чемпіонат світу з водних видів спорту - У Кореї затримали японського вболівальника за нелегальний відеозапис
    Чемпіонат світу з водних видів спорту
    koreaherald.com

    Японський вболівальник записав відео з вотерполістками в забороненій зоні

    Корейська поліція заборонила японському вболівальнику з чемпіонату світу з водних видів спорту залишати межі країни. Його обвинувачують в незаконному запису відео в забороненій для цього зоні.

    У Кореї діє закон, який забороняє робити відеозаписи в певних місцях.

    Чемпіонат світу з водних видів спорту в Кванджу триватиме до 28 липня.

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