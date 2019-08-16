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    «Черкаські Мавпи» переглядають боснійського форварда (відео)

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    Сеад Хаджифейзович&nbsp; - «Черкаські Мавпи» переглядають боснійського форварда (відео)
    Сеад Хаджифейзович 
    БК «Черкаські Мавпи»

    Попередня угода з Сеадом Хаджифейзовичем розрахована на місяць

    «Черкаські Мавпи» запросили на трай-аут боснійського форварда. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Сеад Хаджифейзович (1989 р.н.; 202 см) може закрити позицію важкого форварда.

    За словами головного тренера «Черкаських Мавп» Максима Міхельсона, попередня угода розрахована на місяць. Сеад уже прибув до Черкас, де вже провів два тренування з новою командою.

    Минулого сезону Хаджифейзович виступав у чемпіонаті Сербії, захищаючи кольори «Novi Pazar» новачок черкасців мав 13.4 очка та 6.8 підбирання.

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    До цього Хаджифейзович відіграв два сезони у чемпіонаті Румунії:  у складі «Динамо» з Бухаресту у його статистиці було 12 очок та 5.6 підбирання, а за «Phoenix Galati» Сеад здобував 11.1 очко та 4.5 підбирання.

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