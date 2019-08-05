«Черкаські Мавпи» підсилилися американським форвардом



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Діон Райт БК «Черкаські Мавпи»

Команда Максима Міхельсона підписала першого легіонера на новий баскетбольний сезон

«Черкаські Мавпи» підписали першого легіонера на сезон-2019/20. Черкасці дійшли згоди з американським форвардом – Діоном Райтом (1993 р.н.; 201 см). Про це інформує сайт клубу. Гравець, який діє на позиції четвертого номера має підсилити передню лінію команди Максима Міхельсона.

Райт – випускник St. Bonaventure University і вже має доволі широкий міжнародний досвід. У NCAA, виступаючи за Нью-Йоркський університет, Діон був один із лідерів команди. У останньому сезоні він здобував 16.7 очка та 9.1 підбирання. Загалом цей гравець вирізняється атлетизмом та хорошою роботою на обох щитах, завдяки чому традиційно збагачує командну й індивідуальну статистику великою кількістю підбирань.

Після студентської кар’єри новачок черкасців спробував сили у чемпіонатах Японії, Ізраїлю та Кіпру.

У сезоні 2017/2018 Райт, виступаючи у Michelin Etha Engomis, на Кіпрі він мав майже дабл-дабл за гру (15.5 очка та 9.8 підбирання). Ці цифри відрядили потужного форварда у Матч Зірок ліги. Другу частину сезону американець догравав уже у національній лізі Ізраїлю за Hapoel Migdal, де мав 19.6 очка та 8.2 підбирання.

У минулому сезоні Райт виступав за «АЕЛ». На Кіпрі середньою статистикою новачка «Черкаських Мавп» було 14.8 очка та 7.8 підбирання.

Райт став першим легіонером, якого «Черкаські Мавпи» підписали у це міжсезоння. Раніше контракт з черкасцями уклали українці: Кольченко, Конєв, Бєліков та Кушніров.