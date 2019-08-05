Збірні України захопили лідерство в Лізі націй U-23



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збірні України U-23 з баскетболу 3х3 ФБУ

Після чотирьох етапів наші чоловіча та жіноча команди очолюють турнірну таблицю

Чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 захопили лідерство після чотирьох етапів Ліги націй U-23 в Центрально-Східноєвропейській конференції.

Команди вже відіграли чотири етапи: по два у Львові та угорському Сольноку.

У Сольноку чоловіча збірна України була третьою на третьому етапі та перемогла на четвертому. Жіноча збірна України на третьому етапі в Угорщині перемогла, а на четвертому – фінішувала третьою.

У Львові наші чоловіки фінішували на другому та першому місцях. Жіноча команда – була другою та третьою.

У сумі чоловіки очолюють загальний залік з 350-ма балами. Далі йдуть Угорщина (300) та Польща (290).

Жіноча збірна України має загалом 320 балів. На другому місці Угорщина (300), на третьому – Чехія (280).

Заключні етапи конференції відбудуться 29-30 серпня в угорському Дебрецені.