  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Черкаські Мавпи» продовжили угоду з форвардом збірної України

    • Розсилка
    Володимир Конєв - «Черкаські Мавпи» продовжили угоду з форвардом збірної України
    Володимир Конєв
    БК «Черкаські Мавпи»

    У черкаському клубі зробили перше підписання до нового баскетбольного сезону

    «Черкаські Мавпи» почали кадрову підготовку до нового сезону, уклавши першу угоду.  З командою продовжив співпрацю один з ключових гравців – Володимир Конєв  (1989 р.н., 203 см). Для українського форварда це буде вже третій сезон поспіль у складі «Черкаських Мавп», інформує прес-служба клубу.

    Розпочав кар’єру в Черкасах Володимир у сезоні-2017/18. Саме Конєв мав тоді одну з головних ролей у команді у чемпіонському сезоні «Черкаських Мавп». Також Конєв є гравцем збірної України. У складі головної команди Володимир провів 17 матчів.   

    Майже весь минулий сезон Конєв пропустив через травму коліна. Допомігши «Черкаським Мавпам» вийти у основну сітку Кубку Європи ФІБА, форвард переніс операцію на меніску, через яку пропустив майже весь сезон.  

    У кваліфікації Кубку Європи ФІБА Конєв зіграв чотири матчі, в яких набирав у середньому за гру 11 очок.

    Останнього сезону «Черкаські Мавпи» фінішували восьмими в регулярному чемпіонаті баскетбольної Суперліги, а в плей-оф поступилися в 1/4 фіналу БК «Запоріжжя».

     Читайте також: Збірна України з баскетболу 3х3 двома складами зіграла в Ризі
    Читайте також
    Збірна України баскетбол БК Черкаські Мавпи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ