«Черкаські Мавпи» продовжили угоду з форвардом збірної України



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Володимир Конєв БК «Черкаські Мавпи»

У черкаському клубі зробили перше підписання до нового баскетбольного сезону

«Черкаські Мавпи» почали кадрову підготовку до нового сезону, уклавши першу угоду. З командою продовжив співпрацю один з ключових гравців – Володимир Конєв (1989 р.н., 203 см). Для українського форварда це буде вже третій сезон поспіль у складі «Черкаських Мавп», інформує прес-служба клубу.

Розпочав кар’єру в Черкасах Володимир у сезоні-2017/18. Саме Конєв мав тоді одну з головних ролей у команді у чемпіонському сезоні «Черкаських Мавп». Також Конєв є гравцем збірної України. У складі головної команди Володимир провів 17 матчів.

Майже весь минулий сезон Конєв пропустив через травму коліна. Допомігши «Черкаським Мавпам» вийти у основну сітку Кубку Європи ФІБА, форвард переніс операцію на меніску, через яку пропустив майже весь сезон.

У кваліфікації Кубку Європи ФІБА Конєв зіграв чотири матчі, в яких набирав у середньому за гру 11 очок.

Останнього сезону «Черкаські Мавпи» фінішували восьмими в регулярному чемпіонаті баскетбольної Суперліги, а в плей-оф поступилися в 1/4 фіналу БК «Запоріжжя».