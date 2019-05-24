  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна України з баскетболу 3х3 двома складами зіграла в Ризі

    • Розсилка
    Збірна України з баскетболу 3х3 у Ризі - Збірна України з баскетболу 3х3 двома складами зіграла в Ризі
    Збірна України з баскетболу 3х3 у Ризі
    ФБУ

    Наша чоловіча команда проводить ігрову підготовку до чемпіонату світу та Європейських ігор

    У ході підготовки до чемпіонату світу та Європейських ігор чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 двома складами зіграла в Латвії на турнірі Ghetto Basket: Ticket to Lipik Challenger, інформує ФБУ.

    За Україну-1 виступали Юрченко, Дмитренко, Липовцев, Щепкін. За Україну-2 - Давидюк, Мусієнко, Балабан, Рочняк.

    Перша команда на груповому етапі здобула чотири перемоги в чотирьох матчах: Sthlm Bskt (Швеція) – 11:8, Saldais ēdiens (Латвія) – 11:4, LSA (Латвія) – 11:8, ProBasketball.eu (Латвія) – 11:8.

    Друга команда здобула дві перемоги в п’яти матчах групи: ProBasketball Family (Латвія) – 10:12, Bauerfeind (Латвія) – 11:9, Pelikaani (Латвія) – 8:11, Dreiermiteier (Німеччина) – 12:3, Prievidza Meferesu&a (Словаччина) – 3:11.

    У плей-оф Україна-1 починала боротьбу в чвертьфіналі, де поступилася бельгійській Team Antverp (12:15), яка на попередньому етапі вибила нашу другу команду (11:15).

    25 травня українські збірні грають в Мінську на турнірі Minsk Street Gamez.

    Чемпіонат світу проходитиме в нідерландському Амстердамі 18-23 червня. Європейські ігри прийматиме Мінськ 21-30 червня.

    Нагадаємо, баскетбол 3х3 ввійшов у програму змагань літньої Олімпіади-2020 в Токіо.

     Читайте також: Світоліна жорстко відповіла на запитання щодо взаємин з Монфісом
    Читайте також
    баскетбол Федерація баскетболу України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ