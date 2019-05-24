Збірна України з баскетболу 3х3 двома складами зіграла в Ризі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збірна України з баскетболу 3х3 у Ризі ФБУ

Наша чоловіча команда проводить ігрову підготовку до чемпіонату світу та Європейських ігор

У ході підготовки до чемпіонату світу та Європейських ігор чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 двома складами зіграла в Латвії на турнірі Ghetto Basket: Ticket to Lipik Challenger, інформує ФБУ.

За Україну-1 виступали Юрченко, Дмитренко, Липовцев, Щепкін. За Україну-2 - Давидюк, Мусієнко, Балабан, Рочняк.

Перша команда на груповому етапі здобула чотири перемоги в чотирьох матчах: Sthlm Bskt (Швеція) – 11:8, Saldais ēdiens (Латвія) – 11:4, LSA (Латвія) – 11:8, ProBasketball.eu (Латвія) – 11:8.

Друга команда здобула дві перемоги в п’яти матчах групи: ProBasketball Family (Латвія) – 10:12, Bauerfeind (Латвія) – 11:9, Pelikaani (Латвія) – 8:11, Dreiermiteier (Німеччина) – 12:3, Prievidza Meferesu&a (Словаччина) – 3:11.

У плей-оф Україна-1 починала боротьбу в чвертьфіналі, де поступилася бельгійській Team Antverp (12:15), яка на попередньому етапі вибила нашу другу команду (11:15).

25 травня українські збірні грають в Мінську на турнірі Minsk Street Gamez.

Чемпіонат світу проходитиме в нідерландському Амстердамі 18-23 червня. Європейські ігри прийматиме Мінськ 21-30 червня.

Нагадаємо, баскетбол 3х3 ввійшов у програму змагань літньої Олімпіади-2020 в Токіо.

Читайте також: Світоліна жорстко відповіла на запитання щодо взаємин з Монфісом