«Черкаські Мавпи» розірвали угоду з українським центровим
Олександр Кушніров
ФБУ
Олександр Кушніров залишив команду Максима Міхельсона
Український центровий Олександр Кушніров залишив «Черкаські Мавпи».
Команда Максима Міхельсона припинила співпрацю з баскетболістом, контракт з яким був укладений у міжсезоння.
У складі клубу бігмен провів повноцінну передсезонну підготовку, а також зіграв у двох стартових матчах баскетбольної Суперліги.
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Проводячи у середньому на паркеті 9 хвилин Олександр здобував 1.5 бала, 1.5 підбирання при одній втраті.