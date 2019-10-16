«Черкаські Мавпи» розірвали угоду з українським центровим



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Олександр Кушніров ФБУ

Олександр Кушніров залишив команду Максима Міхельсона

Український центровий Олександр Кушніров залишив «Черкаські Мавпи».

Команда Максима Міхельсона припинила співпрацю з баскетболістом, контракт з яким був укладений у міжсезоння.



У складі клубу бігмен провів повноцінну передсезонну підготовку, а також зіграв у двох стартових матчах баскетбольної Суперліги.

Проводячи у середньому на паркеті 9 хвилин Олександр здобував 1.5 бала, 1.5 підбирання при одній втраті.