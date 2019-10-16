  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Черкаські Мавпи» розірвали угоду з українським центровим

    • Розсилка
    Олександр Кушніров - «Черкаські Мавпи» розірвали угоду з українським центровим
    Олександр Кушніров
    ФБУ

    Олександр Кушніров залишив команду Максима Міхельсона

    Український центровий Олександр Кушніров залишив «Черкаські Мавпи».

    Команда Максима Міхельсона припинила співпрацю з баскетболістом, контракт з яким був укладений у міжсезоння. 

    У складі клубу бігмен провів повноцінну передсезонну підготовку, а також зіграв у двох стартових матчах баскетбольної Суперліги.

    Читайте також: Баскетбольний «Прометей» втратив лідера команди

    Проводячи у середньому на паркеті 9 хвилин Олександр здобував 1.5 бала, 1.5 підбирання при одній втраті. 

    Читайте також
    баскетбол БК Черкаські Мавпи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ