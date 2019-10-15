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    Баскетбольний «Прометей» втратив лідера команди

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    Ренді Кулпеппер травмувався в останньому матчі - Баскетбольний «Прометей» втратив лідера команди
    Ренді Кулпеппер травмувався в останньому матчі
    ФБУ

    Американський захисник Ренді Кулпеппер не гратиме місяць через пошкодження

    Лідер баскетбольної Суперліги «Прометей» втратив принаймні на місяць провідного захисника команди Ренді Кулпеппера.

    Американський легіонер травмувався в останньому поєдинку чемпіонату України проти «Дніпра».

    У чотирьох поєдинках на старті сезону Кулпеппер набирав у середньому 19,5 очка, 5,3 передачі, 3 передачі за матч.

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    У наступному поєдинку «Прометей» зіграє 18 жовтня вдома проти «Хіміка», який ще також не програвав зі старту сезону.  

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