Баскетбольний «Прометей» втратив лідера команди
Ренді Кулпеппер травмувався в останньому матчі
ФБУ
Американський захисник Ренді Кулпеппер не гратиме місяць через пошкодження
Лідер баскетбольної Суперліги «Прометей» втратив принаймні на місяць провідного захисника команди Ренді Кулпеппера.
Американський легіонер травмувався в останньому поєдинку чемпіонату України проти «Дніпра».
У чотирьох поєдинках на старті сезону Кулпеппер набирав у середньому 19,5 очка, 5,3 передачі, 3 передачі за матч.
У наступному поєдинку «Прометей» зіграє 18 жовтня вдома проти «Хіміка», який ще також не програвав зі старту сезону.