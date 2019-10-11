«Черкаські Мавпи» втратили лідера команди



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Олександр Кольченко ФБУ

У Олександра Кольченка перелом ребра

Попри перемогу в Одесі в поєдинку регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги (80:69), команда Максима Міхельсона зазнала суттєвої втрати. У лідера та капітана «Мавп» Олександра Кольченка перелом ребра.

За прогнозами лікарів клубу баскетболіст пропустить близько місяця.

«Обстеження показало, що у Саші перелом хрящової частини 9-го ребра. При такій травмі природньо, що гравець не може робити будь-які навантаження впродовж 3-4 тижнів. Усе залежить від організму, але загальний прогноз стосується саме таких строків», - зазначив лікар черкасців Віктор Козирєв.