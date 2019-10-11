Англійський футбольний клуб бажає переманити менеджера «Шахтаря»



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Жозе Боту maisguimaraes.pt

«Евертон» цікавиться провідним селекціонером «гірників»

Англійський «Евертон» цікавиться можливістю запрошення очільника селекційної служби «Шахтаря» Жозе Боту.

За неофіційною інформацією, англійці вже контактували з цим питанням з португальським фахівцем, інформує Tuttomercatoweb.

Раніше Боту запрошували повернутися на батьківщину до «Віторії Гімарайнш», однак той не погодився через чинну угоду з «Шахтарем».

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