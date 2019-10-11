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    Англійський футбольний клуб бажає переманити менеджера «Шахтаря»

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    Жозе Боту - Англійський футбольний клуб бажає переманити менеджера «Шахтаря»
    Жозе Боту
    maisguimaraes.pt

    «Евертон» цікавиться провідним селекціонером «гірників»

    Англійський «Евертон» цікавиться можливістю запрошення очільника селекційної служби «Шахтаря» Жозе Боту.

    За неофіційною інформацією, англійці вже контактували з цим питанням з португальським фахівцем, інформує Tuttomercatoweb.

    Раніше Боту запрошували повернутися на батьківщину до «Віторії Гімарайнш», однак той не погодився через чинну угоду з «Шахтарем».

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