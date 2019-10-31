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    «Черкаські Мавпи» завдали першої поразки лідеру Суперліги

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    &laquo;Черкаські Мавпи&raquo; здолали &laquo;Прометей&raquo;&nbsp; - «Черкаські Мавпи» завдали першої поразки лідеру Суперліги
    «Черкаські Мавпи» здолали «Прометей» 
    ФБУ

    Черкасці перемогли вдома дебютанта Суперліги – «Прометей»

    Команда Максима Міхельсона завдала «Прометею» першої поразки в історії у найвищому дивізіоні чемпіонату України.

    «Черкаські Мавпи» – «Прометей» - 90:85 (23:17, 20:19, 24:21, 23:28)

    «Прометей»: Антипов 6, Сидоров 8, Лукашов 14 + 7 передач, Маєрс 25 + 15 підбирань + 5 перехоплень, Міллер 10 + 8 підбирань, Трент 18. 
    Черкаські Мавпи: Хаджифейзович 12, Райт 24 + 7 підбирань, Беліков 19, Руслов 11 + 5 підбирань + 5 передач, Сергеєв 5, Попов 8, Ткаченко 9, Бондаренко 2.

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    Свої найкращі матчі в баскетболі 5х5 зіграли Ігор Сергеєв та Микита Руслов, які не знітилися перед грізними суперниками.

    Доволі неочікувано господарі паркету краще розпочали матч і дали забити «Прометею» в своє кільце лише 5 балів за стартові 5 хвилин матчу. Черкасці ж на той момент мали вже 11 після трьохи від Попова. 

    В другій частині періоду команда з Кам’янського дещо скоротила відставання, проте далі надзвичайно вдало зіграла молодь «Мавп», які не тільки не дали суперникам зрівняти рахунок, а ще й зуміли організувати невеликий відрив. 

    Друга чверть розпочалась також з активностей від молодих виконавців Черкас: спочатку Іван Ткаченко влучив три, а ще через декілька секунд Сергеєв надзвичайно ефектно заблокував кидок одного з кращих гравців команди суперника – Майкла Маєрса. Далі вже досвідчений Попов забив черговий дальній в кільце «Прометея» і це +14 для «Мавп». 

    Надалі гра дещо заспокоїлася і на останніх хвилинах гості частину балів відставання відіграли – 43:36. 

    У другій половині господарі паркету знову побіги в атаку, а після перехоплення та влучання від Белікова різниця в рахунку скала вже 15 балів. 

    Лише в останній десятихвилинці гості таки зуміли почати відігруватись у рахунку, але залізні нерви досвідченого Хаджифейзовича, який влучив 4 з 6 штрафних на останніх секундах дозволили «Мавпам» завдати «Прометею» першої поразки у сезоні, та і загалом історії у найвищому дивізіоні чемпіонату країни. 

    баскетбол БК Черкаські Мавпи
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