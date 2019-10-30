«Київ-Баскет» здобув другу перемогу в групі Кубка Європи ФІБА



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Кияни перемогли на виїзді в Софії ФІФА

Команда Айнарса Багатскіса перемогла на виїзді «Левськи»

«Київ-Баскет» переміг у Софії «Левськи» в матчі групового етапу Кубка Європи ФІБА – 83:76.

«Левськи» (Болгарія) - «Київ-Баскет» (Україна) – 76:83 (22:25, 22:24, 18:14, 14:20)

«Левськи»: Костов (25), Янг (19), Петков (10), Кван Трейл (7), Сміт (7), Райт (6), Веліков (2), Мінчев, Леков

«Київ-Баскет»: Шеферд (21), Едвін (14), Близнюк (10), Пустозвонов (10), Дайм (8), Петров (7), Хілл (7), Павлов (4), Кондраков (2), Крутоус, Сандул

Гості з початку зустрічі намагалися контролювати хід поєдинку, не дозволяючи господарям щільним захистом розганяти свої атаки. Відтак саме гравці болгарської команди вимушені були більшу частину ігрового часу наздоганяти. Киян це цілком влаштовувало. Маючи невелику перевагу в реалізації та в грі під щитами гості на велику перерву здобули собі 5 очок переваги.

Однак по перерві господарі ледь не переломили перебіг подій. Поступово до кінця третьої 10-хвилинки суперники скоротили відставання, яке було збільшилося до дев’яти очок.

Втім Багатскісу вдалося відшукати потрібні аргументи, аби його гравці впевнено відіграли заключну частину матчу. Контроль киян гри в цей період змусив зовсім замовкнути трибуни, які суттєво пожвавішали наприкінці третьої чверті. Так у тиші гості спокійно довели поєдинок до другої перемоги в групі.

У третьому матчі групового етапу лідери групи «Київ-Баскет» та «Цмокі-Мінськ» зустрінуться між собою 5 листопада в столичному Палаці спорту.

Білоруси сьогодні вдома вирвали в овертаймі перемогу в «Дніпра» - 108:101.