Чернишова та Дема з впевнених перемог стартували на турнірі в Туреччині



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Українські тенісистки в двох сетах здолали своїх суперниць

Українські тенісистки Марина Чернишова та Вікторія Дtма успішно стартували на турнірі ITF з призовим фондом $15 тисяч в Анталії, Туреччина.

У першому колі Чернишова, посіяна на турнірі під четвертим номером, обіграла Франческу Буллані, яка представляє Італію: 6-4 6-2.

Вікторія Дема також у двох сетах перемогла шведську тенісистку Меліс Ясар: 6-4 6-2.

Нагадаємо, інша українська тенісистка та шоста ракетка світу Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

У поєдинку 1/8 фіналу одеситка зламала опір 12-ї тенісистки світу Ешлі Барті з Австралії - 7:6(8), 5:7, 6:4.

Джерело: tennisua.org