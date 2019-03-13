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    Світоліна виграла вражаюче напружений тригодинний матч і вийшла в 1/4 Індіан-Веллсу

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    Еліна Світоліна проявила характер - Світоліна виграла вражаюче напружений тригодинний матч і вийшла в 1/4 Індіан-Веллсу
    Еліна Світоліна проявила характер
    Instagram Світоліної

    Українка здобула перемогу в трьох сетах

    Шоста ракетка світу Еліна Світоліна з України пробилася до чвертьфіналу турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

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    У поєдинку 1/8 фіналу одеситка зламала опір 12-ї тенісистки світу Ешлі Барті з Австралії - 7:6(8), 5:7, 6:4.

    Матч тривав три години. У першому сеті Світоліна відіграла п'ять сет-болів, чотири з яких - на тай-брейку, зокрема за рахунку 3:6. Друга партія ніби складалася ліпше, але при рахунку 5:3 Світоліна програла чотири гейми поспіль, не реалізувавши при цьому в десятому геймі два матч-боли. У 12-му геймі вже Барті зрівняла рахунок у матчі, реалізувавши шостий сет-бол.

    Затяжний спад Світоліній вдалося подолати лише за рахунку 0:2 у вирішальному сеті. Остаточний злам намітився з результату 1:3. Після того Еліна виграла чотири гейми поспіль і переваги вже не віддала.

    У чвертьфіналі українка зіграє з 61-ю ракеткою світу Маркетою Вондроушовою з Чехії, яка сьогодні сенсаційно перемогла другого номера рейтингу WTA Сімону Халеп з Румунії. Майбутні суперниці грали між собою двічі, обидва рази виграла Світоліна і обидва цих матчі відбулися торік: на ґрунті Штутґарта Еліна була сильнішою в трьох сетах, а на харді Дохи - у двох.

     Читайте також: Еліна Світоліна перемогла кривдницю Ястремської в 1/8 Індіан-Веллса
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