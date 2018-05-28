Чоловіча збірна України розпочала перший тренувальний збір до нового сезону
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Чоловіча збірна України з біатлону. Фото: biathlon.com.ua
Жіноча збірна розпочала тренувальний табір 23 травня в Чернігові
Чоловіча збірна України 28 травня розпочала свій перший тренувальний збір в Буковелі.
Команда у складі Дмитра Підручного, Сергія Семенова, Артем Прими, Артема Тищенко, Антона Дудченка, Тараса Лесюка, Руслана Ткаленка, Андрія Доценка, Віталія Труша та Богдана Цимбала буде тренуватися в Буковелі до 10 червня.
Зазначимо, що жіноча збірна розпочала тренувальний табір 23 травня в Чернігові, їх збір триватиме до 9 червня.
Нагадаємо, Юлія Джима буде готуватися до сезону разом зі збірною Словенії.
Джерело: xsport.ua