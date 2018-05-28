Джима розпочала підготовку до сезону зі збірною Словенії

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Юлія Джима

Поки навіть невідомо, чи буде Юлія брати участь в літньому чемпіонаті України

Лідер збірної України з біатлону Юлія Джима розпочала підготовку до нового сезону зі збірною Словенії.

Відповідне фото опублікував Biathlon.com.ua.

Юлія Джима зі збірною Словенії

Джима після закінчення сезону говорила, що продовжить роботу під керівництвом словенця Уроша Велепеця, так що сюрпризом це не стало.

Поки навіть невідомо, чи буде Юлія брати участь в літньому чемпіонаті України - всі рішення по її підготовці приймає не тренерський штаб «синьо-жовтих», а Велепець, який в цьому місяці повернувся до роботи зі Словенією.

У минулому сезоні Юлія Джима зайняла 11-е місце в загальному заліку Кубка світу, а в позаминулому - 8-е. Це два кращих показника в кар'єрі біатлоністки.

По завершенні сезону-2017/18 Джима розглядала варіант завершення кар'єри, але Федерація біатлону України вже тоді була готова піти на поступки заради продовження виступів Юлії.