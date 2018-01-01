«Чорноморець» з другої спроби таки відправився на збори в Туреччину
- Сьогодні, 13:58
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Новий тренер одеситів Костянтин Фролов взяв з собою 27-х футболістів
16 січня через сильний снігопад рейс «Чорноморця» до Туреччини перенесли.
17 січня офіційний сайт «моряків» повідомив, що з другої спроби команді вдалося полетіти на збір.
Новий тренер одеситів Костянтин Фролов взяв з собою 27-х футболістів.
На південь полетіли Дмитро Безрук, Андрій Кожухар, Олексій Антонов, Бамба, Івіца Жунич, Євген Зубейко, Кирило Ковалець, Сергій Люлька, Мамаду, Євген Мартиненко, Олександр Машнін, Микола Мусолітін, Дмитро Семенів, Віктор Серденюк, Євген Смирнов, Олег Соколов, Павло Оріховський, Михайло Плохотнюк, Микита Татарков, Максим Третьяков, Владислав Хамелюк і шість гравців, які перебувають на перегляді.
Перший збір «Чорноморець» проведе в Белеку, а другий - в Сіді.
В межах першої частини зимової підготовки команда зіграє шість спарингів.