«Чорноморець» з другої спроби таки відправився на збори в Туреччину

Новий тренер одеситів Костянтин Фролов взяв з собою 27-х футболістів

16 січня через сильний снігопад рейс «Чорноморця» до Туреччини перенесли. 17 січня офіційний сайт «моряків» повідомив, що з другої спроби команді вдалося полетіти на збір. Новий тренер одеситів Костянтин Фролов взяв з собою 27-х футболістів. На південь полетіли Дмитро Безрук, Андрій Кожухар, Олексій Антонов, Бамба, Івіца