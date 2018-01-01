«Чорноморець» відклав виліт до Туреччини через негоду

Виліт відкладений на невизначений термін

У вівторок, 16 січня, футболісти «Чорноморця» повинні вилетіти до Туреччини на тренувальний збір, однак офіційний сайт повідомляє, що виліт відкладений. Через сильний снігопад в Одесу не прилетів літак, який повинен доставити «Чорноморець» до Туреччини. Виліт відкладений на невизначений термін. До другої половини



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Фото: ФК Чорноморець

Виліт відкладений на невизначений термін

У вівторок, 16 січня, футболісти «Чорноморця» повинні вилетіти до Туреччини на тренувальний збір, однак офіційний сайт повідомляє, що виліт відкладений.

Через сильний снігопад в Одесу не прилетів літак, який повинен доставити «Чорноморець» до Туреччини.

Виліт відкладений на невизначений термін.

До другої половини чемпіонату команду готуватиме новий тренер Костянтин Фролов, проте клуб все ще не опублікував список гравців, які вирушать на збір.

Раніше Чорноморець провів контрольний матч, в якому брало участь шість футболістів, які перебувають на перегляді, але їхні прізвища не називаються.

Раніше стало відомо, що одеський клуб вже покинули десять футболістів.