Циганков визнаний найкращим гравцем матчу «Динамо» - «Астана»



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Віктор Циганков

Також високі оцінки отримали Гармаш, Сидорчук та Буяльський

Півзахисник «Динамо» Віктор Циганков став найкращим гравцем матчу групового етапу Ліги Європи з «Астаною» (2:2) за версією WhoScored.

Хавбек отримав оцінку 8,2.

20-річний футболіст зробив чотири удари по воротах (всі в площину воріт, один з яких виявився голом), 24 його передачі з 30 виявилися точними (80% точності), виграв два єдиноборства і виконав три кутових удари.

Також високі оцінки отримали Денис Гармаш (7,6), Сергій Сидорчук (7,4) і Віталій Буяльський (7,1).

Джерело: Tribuna.com