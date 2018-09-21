Циганков визнаний найкращим гравцем матчу «Динамо» - «Астана»
-
Розсилка
Віктор Циганков
Також високі оцінки отримали Гармаш, Сидорчук та Буяльський
Півзахисник «Динамо» Віктор Циганков став найкращим гравцем матчу групового етапу Ліги Європи з «Астаною» (2:2) за версією WhoScored.
Хавбек отримав оцінку 8,2.
20-річний футболіст зробив чотири удари по воротах (всі в площину воріт, один з яких виявився голом), 24 його передачі з 30 виявилися точними (80% точності), виграв два єдиноборства і виконав три кутових удари.
Також високі оцінки отримали Денис Гармаш (7,6), Сергій Сидорчук (7,4) і Віталій Буяльський (7,1).
Джерело: Tribuna.com