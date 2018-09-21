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    Циганков визнаний найкращим гравцем матчу «Динамо» - «Астана»

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    Віктор Циганков - Циганков визнаний найкращим гравцем матчу «Динамо» - «Астана»
    Віктор Циганков

    Також високі оцінки отримали Гармаш, Сидорчук та Буяльський

    Півзахисник «Динамо» Віктор Циганков став найкращим гравцем матчу групового етапу Ліги Європи з «Астаною» (2:2) за версією WhoScored.

    Хавбек отримав оцінку 8,2.

    20-річний футболіст зробив чотири удари по воротах (всі в площину воріт, один з яких виявився голом), 24 його передачі з 30 виявилися точними (80% точності), виграв два єдиноборства і виконав три кутових удари.

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    Також високі оцінки отримали Денис Гармаш (7,6), Сергій Сидорчук (7,4) і Віталій Буяльський (7,1).

    Джерело: Tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
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