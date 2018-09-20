Ліга Європи. «Динамо» - «Астана» 2:2. Втрачена перемога на останніх хвилинах

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Фото: Станіслав Груздєв

«Динамо» втратило перемогу над «Астаною» на старті групового етапу Ліги Європи

Для «Динамо» настав час проявити себе, тому що зараз стан справ у головного тренера Олександра Хацкевича не найкращий. Гра киян викликає великі питання - особливо це стосується гри в атаці. Створюється враження, що «Динамо» не може забивати більше, ніж один гол, тому якщо суперник організовує гол або кілька у відповідь, то варто очікувати втрати очок.

Кияни в новому єврокубковому сезоні стартували в кваліфікації Ліги чемпіонів. Спочатку на їх шляху виникла празька «Славія», яка на той момент вже показала деякі слабкості суперника, який в чемпіонаті тоді впевнено штампував перемоги з рахунком 1:0. І хоч «Динамо» вдалося пройти чеський клуб, далі трапився провал імені «Аякса».

Амстердамський колектив без проблем переграв суперника, показавши, що свою гру команда ніяк не може знайти - беззубість в атаці і дірки в обороні. У домашньому поєдинку хоч і трапилася нічия (0: 0), але здобута вона була лише зусиллями Дениса Бойка і нападниками «Аякса», які не реалізували вигідні моменти.

Так, першим випробуванням у груповому етапі Ліги Європи для столичного клубу став матч проти «Астани» з Казахстану. Підопічні Хацкевича просто чудово розпочали зустріч і вже на старті поєдинку створили кілька гострих моментів, які могли завершитися взяттям воріт. Вже на 4-й хвилині міг забити Циганков, але влучив у голкіпера. Через дві хвилини голкіпер казахстанського клубу Ерич парирував удар від Кендзьори.

Фото: Станіслав Груздєв

«Астана» відповіла на 9-й хвилині, на щастя, м'яч після прострілу Кабананги пройшов поруч зі стійкою воріт Бойка. А через дві хвилини атака «Динамо» у відповідь завершилася взяттям воріт: Циганков віддав передачу на Буяльського, який стояв на лінії карного майданчика, а Віталій в дотик повернув м'яч партнеру. Вийшла ідеальна скидка під удар, чим і скористався «джокер» «Динамо», точно пробивши в лівий кут воріт.

Після голу кияни трохи збавили темп, але швидко за це поплатилися. Гості спочатку спокійно відвели гру від власних воріт, а потім взагалі заволоділи ініціативою. Такий перебіг подій завершився пропущеним голом зі стандарту: здавалося, кияни відбилися після подачі з кутового, але м'яч опинився у Кабананги на правому фланзі. Він спокійно його прийняв і зробив класний навіс у карний майданчик, де вище за всіх вистрибнув Анічич, головою пробивши під поперечку воріт Бойка.

Надалі «Астана» повністю заволоділа центром, а у киян у свою чергу гра зовсім розвалилася. Клуб з Казахстану більше атакував, більше створював моментів. Здавалося, що весь свій запал підопічні Хацкевича втратили ще на старті поєдинку.

Втім, під завершення першого тайму суперник киян сам привіз у власні ворота: Вербич виконав навісну передачу з лівого флангу на лінію воротарського, але ніхто з партнерів не дотягнувся до м'яча. Здавалося, момент вичерпано, але на допомогу киянам прийшов Ерич, який не зміг зафіксувати м'яч в руках, а Гармаш, не вимикаючись з епізоду, з метра увігнав м'яч у ворота.

У другому таймі гості продовжили грати першим номером. Кияни не були проти такого розвитку подій, однак не забували про контратаки. Втім, попереду обидва колективи за перші хвилин 15 нічого небезпечного не створили. На 60-й хвилині міг подвоїти перевагу киян Циганков: Вербич зрізав кут, виконав відмінну подачу на Віктора, той прийняв м'яч і вистрілив метрів з 11-ти, але Ерич удар парирував.

Фото: Станіслав Груздєв

Через шість хвилин спробував вразити ворота суперника Гармаш, але його удар пішов значно вище воріт. Мав чергову нагоду забивати Циганков, але оборона казахського клубу діяла відмінно. За 12 хвилин до завершення основного часу Гармаш віддав ідеальну передачу на Буяльського, той пробив з лінії карного майданчика, намагаючись потрапити в лівий нижній кут, але м'яч пролетів поруч зі стійкою.

На 87-й хвилині Сидорчук отримав м'яч від Циганкова, наблизився до карного майданчика, увірвався туди, змістившись трохи правіше, і пробив в дальній кут: і цього разу Ерич команду врятував. Арбітр матчу вирішив компенсувати шість хвилин, яких супернику, на жаль, вистачило для того, щоб вирвати нічию.

Знову стандарт: Бурда головою вибив м'яч в сторону від воріт після подачі з кута поля, але там Енріке легко обіграв Вербича та виконав шикарний навіс в центр карного майданчика, а Муртазаєв без проблем головою розстріляв ворота Бойка - 2:2. Так. Динамо розпочинає виступи у Лізі Європи з нічиєї, а безвиграшна серія команди Хацкевича вже складає шість матчів поспіль.

Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

Матч 1-го туру

«Динамо» (Київ, Україна) – «Астана» (Казахстан) – 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – Циганков (11), 1:1 – Анічич (21), 2:1 – Гармаш (45+2), 2:2 – Муртазаєв (90+4)

«Динамо»: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Гармаш (Дуелунд, 79), Буяльський (Шепелєв, 90+2), Циганков (Морозюк, 90), Вербич, Русин.

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