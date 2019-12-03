Данк українця Ткаченка ввійшов у топ-3 моментів баскетболу 3х3 за рік (відео)



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Іван Ткаченко ФІБА

ФІБА оприлюднила найкращі моменти в баскетболі 3х3 за рік

Данк українця Івана Ткаченка ввійшов у топ-10 моментів у баскетболі 3х3 за рік, оприлюднені ФІБА.

Атака нашим баскетболістом кільця збірної Катару на чемпіонаті світу U-23 ввійшла в першу трійку серед цих моментів.

На чемпіонаті світу в Китаї наша команда виборола срібні нагороди, дійшовши до фіналу.

Нагадаємо, баскетбол 3х3 вперше включено до олімпійської програми змагань на Іграх-2020 у Токіо. Наша жіноча збірна зіграє в олімпійській кваліфікації. За певних обставин зіграти в олімпійській кваліфікації зможе і наша чоловіча команда.