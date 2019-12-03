  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Данк українця Леня ввійшов у топ-5 моментів дня в НБА (відео)

    • Розсилка
    Олексій Лень - Данк українця Леня ввійшов у топ-5 моментів дня в НБА (відео)
    Олексій Лень
    НБА

    Наш баскетболіст допоміг «Атланті» перемогти «Голден Стейт»

    Центровий збірної України з баскетболу Олексій Лень допоміг «Атланті» перемогти «Голден Стейт» в матчі регулярного чемпіонату НБА – 104:79.

    Наш баскетболіст ввійшов у гру з лави запасних. За 17 хвилин набрав 11 очок (5/6 двоочкових, 0/1 триочкових, 1/1 штрафних), 4 підбирання, 2 перехоплення, 1 втрату.

    «Атланта» наразі посідає 14-ту сходинку в турнірній таблиці Східної конференції НБА – 5 перемог в 21-му матчі.

     Читайте також: «Манчестер Сіті» не планує продовжувати угоду з колишнім футболістом «Шахтаря»

    За підсумками матчів данк Леня ввійшов у добірку топ-5 моментів ігрового дня в НБА.

    баскетбол НБА Олексій Лень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ