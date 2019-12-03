Данк українця Леня ввійшов у топ-5 моментів дня в НБА (відео)
Олексій Лень
НБА
Наш баскетболіст допоміг «Атланті» перемогти «Голден Стейт»
Центровий збірної України з баскетболу Олексій Лень допоміг «Атланті» перемогти «Голден Стейт» в матчі регулярного чемпіонату НБА – 104:79.
Наш баскетболіст ввійшов у гру з лави запасних. За 17 хвилин набрав 11 очок (5/6 двоочкових, 0/1 триочкових, 1/1 штрафних), 4 підбирання, 2 перехоплення, 1 втрату.
«Атланта» наразі посідає 14-ту сходинку в турнірній таблиці Східної конференції НБА – 5 перемог в 21-му матчі.
За підсумками матчів данк Леня ввійшов у добірку топ-5 моментів ігрового дня в НБА.