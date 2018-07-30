Дата матчу «Маріуполь» - «Динамо» стане відома після матчу-відповідь приазовців у кваліфікації Ліги Європи



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Фото: ФК Маріуполь

Про це повідомили у прес-службі Прем'єр-ліги України

У Прем'єр-лізі пояснили, чому затвердили час початку всіх матчів 4-го туру, окрім зустрічі «Маріуполь» - «Динамо».

Зазначимо, зустріч «Маріуполь» - «Динамо» запланована на 11 серпня, але час початку матчу на сайті Прем'єр-ліги був відсутній.

Як інформує пре-служба організації, дата проведення матчу «Маріуполь» – «Динамо» буде визначена пізніше з урахуванням результатів виступу ФК «Маріуполь» у кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА та у відповідності до положень п. 11 ст. 9 Регламенту змагань УПЛ.

Нагадаємо, в минулому сезоні в першому колі «Динамо» відмовилося грати виїзний матч з «Маріуполем» в приазовському місті, вимагаючи гарантії безпеки.

За ту зустріч кияни отримали технічну поразку.