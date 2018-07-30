Прем'єр-ліга затвердила час початку матчів 4-го туру, окрім зустрічі «Маріуполь» - «Динамо»



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Нагадаємо, в минулому сезоні в першому колі «Динамо» відмовилося грати виїзний матч з «Маріуполем»

Стали відомі дати та час початку п'яти з шести матчів 4-го туру Прем'єр-ліги України.

Зустріч «Маріуполь» - «Динамо» запланована на 11 серпня, але час початку матчу на сайті Прем'єр-ліги відсутній.

10 серпня (п'ятниця)

19.00 «Олімпік» - «Львів»

11 серпня (субота)

«Маріуполь» - «Динамо»

19.30 «Шахтар» - «Ворскла»

12 серпня (неділя)

17.00 «Олександрія» - «Арсенал-Київ»

17.00 «Карпати» - «Зоря»

19.30 «Чорноморець» - «Зоря»

Нагадаємо, в минулому сезоні в першому колі «Динамо» відмовилося грати виїзний матч з «Маріуполем» в приазовському місті, вимагаючи гарантії безпеки.

За ту зустріч кияни отримали технічну поразку.