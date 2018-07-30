  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прем'єр-ліга затвердила час початку матчів 4-го туру, окрім зустрічі «Маріуполь» - «Динамо»

    • Розсилка
    Прем'єр-ліга затвердила час початку матчів 4-го туру, окрім зустрічі «Маріуполь» - «Динамо»

    Нагадаємо, в минулому сезоні в першому колі «Динамо» відмовилося грати виїзний матч з «Маріуполем»

    Стали відомі дати та час початку п'яти з шести матчів 4-го туру Прем'єр-ліги України.

    Зустріч «Маріуполь» - «Динамо» запланована на 11 серпня, але час початку матчу на сайті Прем'єр-ліги відсутній.

    10 серпня (п'ятниця)

    19.00 «Олімпік» - «Львів»

    11 серпня (субота)

    «Маріуполь» - «Динамо»

    19.30 «Шахтар» - «Ворскла»

    12 серпня (неділя)

    17.00 «Олександрія» - «Арсенал-Київ»

    17.00 «Карпати» - «Зоря»

    19.30 «Чорноморець» - «Зоря»

    Нагадаємо, в минулому сезоні в першому колі «Динамо» відмовилося грати виїзний матч з «Маріуполем» в приазовському місті, вимагаючи гарантії безпеки.

    За ту зустріч кияни отримали технічну поразку.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо» «Шахтар» Прем'єр Ліга ФК Ворскла ФК Олімпік ФК «Маріуполь» «Зоря» ФК Карпати ФК Олександрія ФК Чорноморець ФК «Львів» ФК «Арсенал-Київ»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ