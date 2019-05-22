Даяна Ястремська перемогла чемпіонку US Open-2011 і вийшла в 1/4 турніру в Страсбурі
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Розсилка
Даяна Ястремська віддала досвідченій суперниці лише два гейми
Фото з соцмереж
Даяна впоралася з титулованою суперницею трохи більше, ніж за годину
42-га ракетка світу Даяна Ястремська з України вийшла до чвертьфіналу турніру із серії International у французькому Страсбурі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $250 000).
В 1/8 фіналу наша тенісистка здолала чемпіонку US Open-2011, австралійку Саманту Стосур (WTA №89) - 6:0, 6:2.
Матч тривав всього годину і шість хвилин. Варто зазначити, що цьогоріч Ястремська перемагає Стосур вже вдруге після звитяги на Australian Open.
У чвертьфіналі Даяна зустрінеться з переможницею пари Ван Цян (Китай, WTA №16) - Фіона Ферро (Франція, WTA №88).
Раніше у чвертьфінал турніру в Страсбурі пробилася інша українка, 16-річна Марта Костюк.