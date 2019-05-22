Українка Костюк обіграла суперницю із півсотні і підійметься в рейтингу на 50 позицій



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Марта Костюк виграла у Страсбурі п'ятий матч поспіль WTA Strasbourg

Марта здобула найефектнішу перемогу за останніх два роки

264-та наразі ракетка світу, 16-річна українка Марта Костюк вийшла у чвертьфінал турніру із серії International у французькому Страсбурі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $250 000).

В 1/8 фіналу киянка обіграла 45-ту тенісистку світу Чжен Сайсай із Китаю - 6:3, 6:1.

Матч тривав всього годину і 14 хвилин.

Ця перемога стала для Костюк четвертою в поточному сезоні у матчах з суперницями з топ-100: в грудні Марта обіграла британку Гізер Вотсон (WTA №91) на турнірі в Брісбені, в травні спершу впоралася з американкою Амандою Анісімовою (WTA №53) в Мадриді, а потім зі Штефані Фьоґеле зі Швейцарії (WTA №96) в іспанському Ла-Бісбалі-дель-Ампурдані.

У Страсбурі з урахуванням кваліфікації Костюк виграла вже п'ятий матч поспіль. Завдяки виходу у чвертьфінал Марта відіграє в рейтингу близько 50 позицій і підійметься приблизно на 205-те місце.

Прогрес може бути ще відчутнішим, якщо в 1/4 фіналу українка здолає переможницю пари Каролін Ґарсія (Франція) - Ребека Петерсон (Швеція).

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