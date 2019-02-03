Даяна Ястремська підніметься на 13 місць у рейтингу WTA



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У порівнянні з тим же періодом 2018 року Даяна Ястремська піднялася на 267 місць сайт Australian Open

З понеділка 18-річна українка буде вже 34-ю ракеткою світу

Завдяки перемозі на турнірі із серії International у Гуагіні (Таїланд) 18-річна українка Даяна Ястремська здійснить черговий стрімкий спурт щаблями світового рейтингу.

Здобуті завдяки другому в кар’єрі титулу очки допоможуть Даяні піднятися відразу на 13 місць — з 47-го на 34-те. У порівнянні з тим же періодом 2018 року Даяна Ястремська піднялася на 267 місць.

Тим самим, Ястремська зміцнить свої позиції третьої ракетки України. Першою, як відомо, залишається інша одеситка Еліна Світоліна (WTA №7), другою — киянка Леся Цуренко (WTA №24).

Додамо, що помітного прогресу досягне також суперниця Ястремської за фіналом Гуагіна. Австралійка Айла Томляновіч підійметься на вісім місць і стане 41-ю.

Зауважимо, що на вершині рейтингу в зв’язку з тим, що всі топ-тенісистки тиждень пропускали, змін не буде. Єдина перестановка в десятці торкнеться дев’ятої і десятої позицій, якими обмінялися білоруска Аріна Соболенко і данка Каролін Возняцкі. Каролін з наступного тижня замикатиме топ-10.