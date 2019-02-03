  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Здійснивши фантастичний камбек, українка Ястремська виграла турнір у Таїланді

    • Розсилка
    Даяна Ястремська продовжує дивувати тенісний світ - Здійснивши фантастичний камбек, українка Ястремська виграла турнір у Таїланді
    Даяна Ястремська продовжує дивувати тенісний світ
    Великий теніс України

    18-річна одеситка здобула другий титул у кар'єрі

    18-річна українка Даяна Ястремська, котра на початку цього тижня посідала в рейтингу WTA 47-му позицію, стала чемпіонкою турніру з серії International в таїландському Гуагіні (покриття — хард, призовий фонд - $250 000).

    Щоб здолати досвідчену австралійку Айлу Томляновіч (WTA №49), нашій співвітчизниці знадобилася майже дві з половиною години — 6:2, 2:6, 7:6(3).

    Перший сет наша тенісистка виграла дуже легко і спершу повела 1:0 у другому. Але потім у грі Даяни намітився затяжний провал, який тривав аж до рахунку 2:5 у третьому сеті. У восьмому геймі Томляновіч вийшла подавати на матч, але в цю мить у грі намітився злам. Такий значний, що Ястремська виграла чотири гейми поспіль і при цьому не дозволила суперниці отримати жодного матч-болу. Врешті, на тай-брейку наша тенісистка довела перевагу остаточно.  

    Для Ястремської то вже другий титул на турнірах під егідою  WTA. Торік восени вона сенсаційно перемогла на 650-тисячнику в Гонконзі. Власне, з того часу сходження юної одеситки й триває.

    Після нинішньої перемоги вона буде у топ-40 рейтингу.

    Читайте також: Перегравши полячку, українка Ястремська вдруге в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA
    Читайте також
    теніс Даяна Ястремська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ