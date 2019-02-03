Здійснивши фантастичний камбек, українка Ястремська виграла турнір у Таїланді



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Даяна Ястремська продовжує дивувати тенісний світ Великий теніс України

18-річна одеситка здобула другий титул у кар'єрі

18-річна українка Даяна Ястремська, котра на початку цього тижня посідала в рейтингу WTA 47-му позицію, стала чемпіонкою турніру з серії International в таїландському Гуагіні (покриття — хард, призовий фонд - $250 000).

Щоб здолати досвідчену австралійку Айлу Томляновіч (WTA №49), нашій співвітчизниці знадобилася майже дві з половиною години — 6:2, 2:6, 7:6(3).

Перший сет наша тенісистка виграла дуже легко і спершу повела 1:0 у другому. Але потім у грі Даяни намітився затяжний провал, який тривав аж до рахунку 2:5 у третьому сеті. У восьмому геймі Томляновіч вийшла подавати на матч, але в цю мить у грі намітився злам. Такий значний, що Ястремська виграла чотири гейми поспіль і при цьому не дозволила суперниці отримати жодного матч-болу. Врешті, на тай-брейку наша тенісистка довела перевагу остаточно.

Для Ястремської то вже другий титул на турнірах під егідою WTA. Торік восени вона сенсаційно перемогла на 650-тисячнику в Гонконзі. Власне, з того часу сходження юної одеситки й триває.

Після нинішньої перемоги вона буде у топ-40 рейтингу.